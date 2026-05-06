GSB KURA ÇEKİLİŞİ 2026: GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. İlçede yüksek gerilim direkleri devrilirken, 8 kişi yaralandı. Hortumun en büyük yıkımı ise 6 bin 500 metrekarelik alana kurulu iki düğün salonu ve bir halı sahada yaşandı. Tesisler kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 100 milyon liralık zarar oluştu. Öte yandan, yıkılan düğün salonlarından birinde yapılması planlanan düğünün günler önce iptal edilmesi, olası bir faciayı önledi. Daha Az Göster