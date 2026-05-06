GSB KURA ÇEKİLİŞİ 2026: GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin 27 Nisan'da başlayan başvuru süreci 4 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar ise şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen personel alımında 27 Nisan’da başlayan başvuru süreci 4 Mayıs itibarıyla sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar ise gözlerini artık sonuçların ilan edileceği tarihe çevirmiş durumda. Peki GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Belirlenen tarihte yapılacak olan kura işlemiyle birlikte, başvuruda bulunan adayların sonuçları netlik kazanacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SONUÇ TAKVİMİ
İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve şartları sağlayan adayların listesi Bakanlığa iletilecek, bu listeler esas alınarak noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Açık kadronun 4 katı asıl ve 4 katı yedek aday belirlenecektir.
Kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek, çekim yeri ise daha sonra Bakanlık tarafından duyurulacaktır. İşlem noter huzurunda yapılacak olup adaylar isterlerse kura çekimini izleyebilecektir.
Kura sonucunda asıl olarak belirlenen adaylar, ilerleyen tarihlerde istenen belgeleri tamamlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecektir.