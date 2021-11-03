Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen GSB mülakat tarihleri araştırılıyor. sözlü mülakat tarihleri merak ediliyor. İşte, temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri hakkında detaylı bilgi

GSB MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU!

GSB bünyesinde güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmişti.

Kura çekimi sonucu asil olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar ve şartları taşımadığı tespit edilen asil adayların yerine belge teslim etmeye hak kazanan yedek adayların belgeleri Sınav Kurullarınca incelendi.

Geçerli belgelerini teslim eden ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “basvuru.gsb.gov.tr” adresinde yayımlandı.

2021 GSB MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “basvuru.gsb.gov.tr” adresi üzerinden ulaştıkları “Sözlü Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklar.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacak. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.