GSB personel alımı sonuçları SORGULAMA! 2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı ve ne zaman belli olur?

GSB personel alımı sonuçları SORGULAMA! 2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı ve ne zaman belli olur?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 11 bin 455 personel alımı sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. İlk etap sonuçlarının geçtiğimiz günlerde duyurulmasının ardından sıra 2. etaba geldi. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizin devamında...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.