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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS) GSS borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        GSS borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek

        Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:35
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        GSS borcu olanlara ilişkin karar
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

        Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

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