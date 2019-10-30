Guatr nedir, belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Guatr nedir, belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Guatr tiroid bezlerinde büyüme olan bir hormon hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülmekle beraber hormon seviyesi hızlı ya da yavaş çalışabilmektedir. Peki guatr nedir, belirtileri, nedenleri ve tedavisi...

Guatr nedir, belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Guatr; tiroid bezlerinde büyüme olan bir hormon hastalığıdır. Özellikle kadınlarda daha sık görülür. Hormon seviyesi normal olmasının yanında aşırı ya da eksik olabilmektedir. Boynun alt kısmında bulunan tiroid bezinin büyümesi ile guatr ortaya çıkmaktadır. Guatrın büyümesi ağrıya neden olmakla beraber, öksürük ve yutkunma güçlüğü yaratabilir.

Guatr Belirtileri Nelerdir?

Guatr belirtileri öyle çok bariz bir şekilde ortaya çıkmaz ancak bazı testler ile daha çok teşhis edilir. Hormonlarda olan değişim sonucunda boğazın her iki yanında nodüller oluşur. Bu nodüller büyüme yaptığında yutma güçlüğü, aşırı kaşıntı, damarlarda baskı, soluk borusuna baskı ile nefes almada güçlük, baş ağrısı, baş dönmesi yapabilmektedir. Bazı durumlarda kişide hiç belirti de görülmeyebilir.

Bazı durumlarda kalp çarpıntısı, titreme, gözlerde şişme, ishal, mide bulantısı ile kusma ve terleme görülebilmektedir.

Guatr hekimin boyun belgesinde yapacağı kontroller ve bilgisayarlı tomogrofi ile teşhis edilebilmektedir. Kan testleri ile de tiroid işleyişi değerlerine bakılarak tespit edilir. Eğer oldukça büyükse guatrın ameliyat edilerek nodüllerin alınması gereklidir.

Guatrın Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Endemik Guatr: Titoid hormonunun yetersiz olması ile ortaya çıkan türüdür. Vücut için gerekli hormonu temin etmek üzere büyüme yapar. 40 yaş üstü kadın ve erkelerde görülür. Bazı ilaçlar buna etken olabilmektedir.

Toksik Nodüler Guatr: Bu guatrda büyüyen nodüller görülmektedir. Fazla tiroid hormonu üretilmesine neden olmaktadır.

  • Guatr iyot eksikliği nedeni ile oluşabilmektedir. Yeterince iyot alınmaması ortaya çıkmasına sebeptir.
  • Yaş faktörü de etken olmaktadır. 40 yaş üstü risk taşır.
  • Cinsiyet faktörü etkisi (kadınlarda çok görülür)
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile görülebilmektedir.
  • Gebelik dönemi ile menopoz döneminde ortaya çıkabilmektedir.
  • İlaçların etkisi ile ortaya çıkar.
  • Radyasyon etkisi ile oluşabilir.
  • Sigara kullanmak önemli bir etkendir.
  • Hipotiroid (Tiroid yetersizliği)
  • Hipertiroid (Tiroid fazlalığı)
  • Ispanak, yer fıstığı ve tofu gibi gıdaların etkisi ile oluşabilir.
  • Bazı enfeksiyonlar sonucu etken oluşabilir.

İyot eksikliği için balık, süt ve süt ürünleri, deniz yosunu, karides, sebze ve meyveler, iyotlu tuz tüketimi sağlanarak giderilebilmektedir.

Guatr Tedavisi

Guatr büyüklüğüne ve durumuna göre farklı yöntemler uygulanır. Dengeyi sağlamak için ilaçlar ömür boyu kullanılmalıdır. İyot ve potasyum takviyesi oluşturulur. Aşırı büyüyen guatr sonunda; nodüller ameliyat edilerek alınması gereklidir.

 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deri lenfomaları güneşten kaynaklanmıyor ve ağrı yapmıyor ama sinsi ilerliyor
SAĞLIKŞaşırtıcı ama! Bu kanserin nedeni güneş değil
Hemofili nedir? Hemofili hastalığı türleri ve tedavisi, bulaşıcı mıdır?
SAĞLIKHemofili nedir?
Bebek gibi kusursuz güzel bir cilde sahip olmanın püf noktaları nelerdir?
SAĞLIKBebek gibi kusursuz güzel bir cilde sahip olmanın püf ...
Göz alerjisi belirtileri, nedenleri ve tedavisi nasıl yapılır?
SAĞLIKGöz alerjisi belirtileri, nedenleri ve tedavisi nasıl ...
Faranjit nedir, neden olur? Faranjite ne iyi gelir?
SAĞLIKFaranjit nedir, neden olur?
Sistit nasıl anlaşılır? Sistit belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur?
SAĞLIKSistit nasıl anlaşılır? Sistit belirtileri nelerdir? ...
Bu halimle sev beni!
SAĞLIKBu halimle sev beni!
Çocukları soğuk havalar değil kapalı ortamlar hasta ediyor
SAĞLIKÇocukları soğuk havalar değil kapalı ortamlar hasta ...
DİKKAT! Bazı balıkçılar solungaçlarını kırmızıya boyuyor - SAĞLIK HABERİ
SAĞLIKBalıkta büyük hile! Bunu da yaptılar
Dalak büyümesine ne iyi gelir? İşte dalak büyümesine iyi gelen yiyecekler
SAĞLIKDalak büyümesine ne iyi gelir? İşte dalak büyümesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X