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Genç kadının cesedi bulundu! Çiftlik evinin bahçesindeki gübrede şoke eden tespit

24 yaşındaki Suriye uyruklu E.Y.'nin cesedi, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir çiftlik evinin bahçesine getirilen gübrenin içinden çıktı! İlk incelemelere göre 2 ay önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen E.Y.'nin kocasını arama çalışmaları sürüyor.

Genç kadının cesedi bulundu! Çiftlik evinin bahçesindeki gübrede şoke eden tespit
DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu E.Y.'nin (24) cesedinin zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma dedektörle suç aleti aradı. Jandarma E.Y.´nin kocasını yakalamak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.´nin siparişi üzerine, geçen çarşamba çiftlik evinin önündeki zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede 2 ay önce öldürülen kadının, Suriye uyruklu E.Y. olduğu belirlendi. Jandarma, bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayeti ile ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. E.Y.'nin kocasının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Jandarma ekipleri bugün, çiftlik evi ve bahçede, detektörlerle suç aleti aradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler, çiftlik evinden ayrıldı.

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