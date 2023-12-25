Gübretaş'tan hisselerindeki sert düşüşe ilişkin açıklama Gübretaş, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde yaşanan sert düşüşün ardından yaptığı açıklamada "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı

Son 6 işlem gününde hisse fiyatı yüzde 46.7 düşen Gübretaş, söz konusu değer kaybına ilişkin açıklamada bulundu.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada "Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.