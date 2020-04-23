"Bir zamanlar biz de çocuktuk"

Son dönelerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını televizyon ve sanat dünyasındaki ünlü isimleri de etkilemeye devam ediyor.

Uluslararası üne sahip olan tek yumurta ikizi olan piyano sanatçıları Güher ve Süher Pekinel de koronavirüse yakalandı. Evlerinde bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Pekinel kardeşler, hastalık sürecinde karantina günleri ve salgının sanata olan etkisinden bahsetti.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALMAMIZA RAĞMEN HASTALIĞI KAPTIK"

Bu süreci Süher Pekinel, şu ifadeleri kullanarak anlattı:

Tüm önlemleri alıyor olmamıza rağmen, maalesef hastalığı kaptım. Bu yüzden buradan tedbir ve sosyal izolasyonun önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir lütuf olarak, hastalığı hafif bir şekilde atlattım.

Tanı koyulduktan itibaren 14 gün boyunca evde odamı ve kişisel eşyalarımı ayırarak süreci geçirdim ve özellikle beslenme ve uyku düzenime dikkate ettim. Moralimi yüksek tutmaya odaklandım. Sağlık emekçilerinin adanmışlıkları ve sağlıkları pahasına insanları sıhhatlerine kavuşturdukları için minnettarız

"HAFİF ATLATTIM"

Kız kardeşine göre hastalığı daha hafif atlattığını söyleyen Güher Pekinel ise şunları söyledi:

Ben süreci daha hafif atlattım. Özellikle bağışıklık sisteminizi korumak ve güçlendirmek etkili rol oynuyor, bununla ilgili sosyal medya hesaplarımızdaki story bölümünden yararı dokunabilecek paylaşımlar gerçekleştiriyoruz.

Maalesef bizler kadar şanslı olamayan ve daha ağır rahatsızlananlara buradan cesaret ve pozitif enerji ile içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına, halkın gerçek kahramanlarına da candan teşekkürlerimizi iletmek isterim. Ayrıca hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin aile ve sevdiklerine derin üzüntü içinde başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

"SÜRPRİZ ESERLER HAZIRLIĞINDAYIZ"

Salgın nedeniyle herkesin eve kapandığı bu dönemde yoğunluklarının devam ettiğini belirten Güher Pekinel, "İki piyano literatürü için sürpriz eserler hazırlığındayız ve bunlara odaklandık. Sanatçı içinde bulunduğu koşulları intiutiv olarak üretkenliğe döküyor. Ayrıca sosyal medyada hem gündem hem de sadece müzik değil, sanatın her alanını kapsayan paylaşımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"YARATICI KİMLİĞİMİZİ BESLİYORUZ"

Süher Pekinel ise şunları söyledi:

Uzun süredir ertelediğimiz kitapları okuyor, filmleri izliyor ve dijital platformlarda konserleri takip ediyoruz. Ayrıca salgın nedeni ile, online erişime açılan müzeler ve kültür- sanat etkinliklerini de inceliyoruz. Negatif durumu, pozitife dönüştürebileceğimiz yaratıcı kimliğimizi besliyoruz. Gelecekle ilgili haberleri de geniş kapsamda takip ediyoruz.

"SANAT VE SANATÇI DA ETKİLENDİ"

Sanat dünyasının da ciddi anlamda etkilendiğini belirten Süher Pekinel, "Özellikle, konser başı ücret alan orkestra üyeleri ve menajerler, bağışlarla ayakta duran festivaller, bilet satışları ile müzisyenlerin ücretlerini ödeyebilen salonlar, kayıt yapamayan ve konser veremeyen müzisyenler büyük bir ekonomik çıkmazla boğuşuyorlar. Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar, sosyal mesafe açısından normalleşmenin kültür- sanat faaliyetlerinde 18 ayı bulabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle, müzik özelinde büyük bir transformasyonun yaşanacağını, dinleyici ve müzisyen, sanatçı ve izleyici ilişkisinin yeniden tanımlanacağı farklı formların kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Yeni çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Süher Pekinel, şu şekilde konuştu:

Birbirini tamamlayan 3 kuruluşumuz var, artık herkesin yakından tanıdığı, ülkemizin müzik elçileri sıra dışı müzisyenler DSGM yani, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" bugün popüler bir internet sayfasında okuduğumuz "Sıra dışı yetenekler için neler yapılıyor" sorusunun cevabını veriyor. Güher&Süher Pekinel Anadolu Orff Müzik Eğitimi’nde odak, Anadolu’da devlet okullarında okul öncesi öğrencilerin hakları olan müzik eğitimine kavuşmaları.

3. Kuruluş Tevitöl Güher&Süher Müzik Bölümü, IQ’ları 130’un üzerinde tüm Türkiye’den seçilen öğrencilerin, müzik nosyonu, enstrüman eğitimi ile dünyanın en önemli üniversitelerinde sürdürecekleri akademik eğitimlerine devam ederken evrensel bir görüş ve altyapı sağlamak.

"KAYGIYA KULAK VERİN"

Bu süreçte evde kalan çocuklara ve yetişkinlere öneride bulunana Pekinel kardeşler şunları ifadelere yer verdi:

Çocuklar duygularını ifade etmekte aslında yetişkinlerden daha başarılı, önemli olan onlar için anlaşılmaz bu dönemde, kaygılarına kulak vermek ve onlara uygun bir dille çocukları bilgilendirmek. Duygularını dışarıya vurmalarına vesile olacak etkinlikler yapmalarını ailelerine önerebiliriz.

Örneğin resim faaliyetleri, birlikte müzik dinlemek ve şarkı söylemek, enstrüman çalıyorlar ise teşvik etmek, online bir müze gezisi, videolar ile çocuk konserleri ve filmleri izlemek hem birlikte geçirilen kaliteli zamanı arttıracak hem de çocuklara yeni bir vizyon sağlayacaktır.

67 yaşındaki Pekinel kardeşler, klasik müziğin yanı sıra modern müzik repertuvarındaki eserlerini de müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Kendi 'müzikal nefes derinliklerine' odaklanabilmek için, göz temasında bulunmadan çalan dünyanın tek piyano ikilisi olan kardeşler, alışılmışın dışında olarak konserlerinde piyanolarını yan yana ve bir metre ara ile yerleştiriyor.

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