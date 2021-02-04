Hoş kokusuyla bilinen ve farklı renk seçenekleriyle çok uzun yıllardan beri güzelliğin simgesi haline gelmiş olan gül, kozmetik sektöründe sık kullanılan bitkilerdendir. Parfüm ve cilt bakım kremleri başta olmak üzere birçok kozmetik ürününün içeriğinde gül yağı bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda 40 milyon yıl öncesini işaret eden gül fosillerine rastlanılmıştır. Çok eski yıllardan beri yeryüzünde var olan bir bitkidir. Çok eski çağlardan beri gerek sağlık gerekse bakım amaçlı olarak güllerden yararlanılmaktadır. Antik Roma’da kadınlar tarafından hazırlanan karışımlarla kırışıklar tedavi edilmektedir. Orta Çağ’da ise bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır.

Gül Yağının Faydaları Nelerdir?

• Depresyonla Mücadele İçin Gül Yağı: Gül yağının depresyon üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. Çalışma, zararlı yan etkiler nedeniyle ilaç bazlı antidepresanlar ile aynı etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Gül yağı depresif belirtiler veya akut depresyon muzdarip insanlar için yararlı olabilir.

• Gül Yağı Enfeksiyona İyi Gelir: Gül yağı faydaları içinde yer alan antiseptik özelliği, oldukça dikkat çekici bir özelliktir. Bu sayede gül yağının etkili bir şekilde enfeksiyonlarla mücadele edebildiğini söylemek mümkündür. Yaraları tedavi etmek için kullanarak, enfeksiyon yayılma riskini önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Antiseptik özelliği son derece kullanışlıdır, çünkü temizlik ürünlerine birkaç damla damlatmak sadece evinizin kokusunu taze bırakmaz, aynı zamanda güçlerini de arttırır.



• Spazmı Hafifletir ve Kasları Rahatlatır: Gül yağı faydaları arasında en dikkat çekici olanı da rahatlatıcı etkisidir. Gül yağı, gergin kasları, krampları ve herhangi bir spazmı hafifletmesine izin veren değerli bir antispazmodik özelliğe sahiptir. Yoğun bir yaşam tarzına sahip olmak, kaslarınızı dinlendirmek için daha az zamana neden olabilir, bu nedenle kendinizi bir gül yağı bazlı masajla ödüllendirmeniz vücudunuzu son derece rahatlatacaktır. Etkilenen bölgeye masaj yapmak, ağrıyı ortadan kaldıracak ve kaslarınız üzerinde anında rahatlatıcı bir etkiye sahip olacaktır.



• Gül Yağının Cilde Faydası: Özellikle hanımların en sık kullandığı gül yağı faydaları listesinden biri de cilde olan faydasıdır. Gül yağın anti-bakteriyel özellikleri, doğal bir cilt bakım ürünü olarak katkıda bulunur. Akneye neden olan zararlı bakterileri yok edebilir ve daha temiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Keyifli aroması, cilt bakım rutininize lüks bir katkı sağlayan ek bir avantajdır. Gül yağı antioksidan özelliklere sahip olduğundan, cilt üzerinde yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir. Zararlı serbest radikallerin etkisini azaltır, çatlakları temizler, cildin esnek ve yumuşak olmasına yardımcıdır.

• Açık Yaraların İyileşmesine Yardımcı Oluyor: Gül yağı faydaları listesindeki harika yararlarından biri de ileri düzeylerde olmayan açık yaraların iyileştirilmesine harika bir şekilde yardımcı olmasıdır. Özellikle de yoğun güneş ışınlarına maruz kalınması sonucunda ciltte oluşan güneş yaralarının tedavisinde gül yağının harika faydaları bulunmaktadır.

• Gül Yağının Kan Temizleyici Etkisi: Gül yağı faydaları arasında kan ile ilgili süreç de yerini almıştır. Doğal bir kan temizleyici olarak, zararlı maddelerin kan plazmasını sarar. Kandaki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlar ve vücudu temizler. Bunun sonucunda da döküntülere, kızarmalara ve diğer bu tür cilt hastalıklarına karşı korunma sağlar. Gül yağı ile ilgili bir başka ilginç gerçek, vücutta ülser geliştirme olasılığını azaltmaya yardımcı olduğudur ki bu da uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Gül yağı, iç kanama ve kanamadan muzdarip insanlar için yararlı olan etkili bir pıhtıdır. Fazla kanama tehlikelidir ve vücudun savunma mekanizmalarını zayıflatabilir ve metabolik süreçleri yavaşlatabilir, bu nedenle esansiyel yağ kanı pıhtılaştırarak fazla kanamayı durdurmaya yardımcı olur.

• Karaciğer Sağlığı İçin Faydaları: Karaciğerin birçok işlevi vardır, bu yüzden sürekli çoklu görev görür. Gül yağı, alkol gibi vücut tarafından tüketilen karmaşık, yabancı maddeleri parçalamak adına önemli bir rol oynar. Gül yağı, karaciğeri detoksize etmeye ve sağlığını korumaya yardımcı olarak bu problemle savaşır, böylece karaciğer de işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirir.

• Sindirim Sistemine Faydaları: Gül yağı faydaları arasında yine en etkili olanlarından biri, sindirim sistemine olan faydasıdır. Gül yağı kullanmak sindirim süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenleyen gül yağı, doğal bir müshil görevi görür. Yan etki tehlikesi olmaksızın müshil haplar kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Ayrıca midede asit seviyelerinin kontrolüne de yardımcı olabilir.

• Egzamalara İyi Geliyor: Gül yağı faydalarından biri de önemli cilt hastalıklarından biri olan egzama hastalığına da iyi gelmesidir. Özellikle orta düzeyli egzamalarda gül yağının düzenli olarak kullanılması oldukça fayda sağlamaktadır.

• Kabızlık Rahatsızlığına Bire Bir: Gül yağı harika faydalarından biri de kabızlık rahatsızlığına iyi gelmesidir. Uzmanlar gül yağının düzenli olarak kullanılması durumunda kabızlık rahatsızlığını ortadan kaldırabildiğinin altını çizmektedirler.

• Harika Bir Makyaj Temizleyicisi: Gül yağının aynı zamanda harika bir makyaj temizleyicisi olduğu da bilinmektedir. Bu bakımdan günümüzün en popüler makyaj temizleyicileri arasında hiç kuşkusuz ki gül yağı bulunmaktadır.

• Gül Yağı Adet Döngüsünü Düzenler: Gül yağı, gerektiğinde akışı kolaylaştırarak adet dönemleri için regülatör görevi görür. Kandaki hormonları uyararak menstruasyon düzeyini artırmaya yardımcı olur. Düzensiz adet dönemleri ve diğer hormonal sorunları olan kadınlar için bir çare olarak kullanılabilir. Kısıtlanmış herhangi bir akışı kolaylaştırmanın yanı sıra, esansiyel yağ aynı zamanda şişkinlik, yorgunluk ve ağrılı kramplar gibi diğer dönemle ilgili konularda da yardımcı olabilir. Adet dönemlerinin daha düzgün ve normal şekilde ilerlemesi için, gül yağı faydalarından yararlanmanızı öneririz.

• Anksiyete ve Strese Karşı Gül Yağı: Gül yağı faydaları içinde, stresi ve anksiyeteyi azaltmak da bulunur. Sinirlilik ve anksiyete belirtilerinin vücudun fizyolojisi üzerinde zararlı etkileri olabilir. Sinir sisteminizi kontrol altında tutmak, optimum vücut fonksiyonlarını sürdürmek için bir zorunluluktur. Gül yağı, ruh halinizi daha iyi bir hale getiren ve bilinç üzerinde olumlu, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Gebelik Lekelerini Yok Ediyor: Gül yağının harika faydalarından biri de hamilelikte meydana gelen cilt lekelerini kısa süreler içerisinde ortadan kaldırmasıdır. Bu sebeple uzmanlar anne adaylarına gül yağını kullanmasını tavsiye etmektedirler.

• Gül Yağının Anti-İnflamatuar Etkisi: Zararlı maddelerin alınması sonucu midede oluşan iltihaplanma, gül yağı kullanılarak iyileştirilebilir. Bu, iltihabı hafifletebilen anti-inflamatuar etkisinden kaynaklanır. Yüksek ateşten muzdarip insanlar, inflamasyonu azaltarak sıcaklıklarını düşürmek için gül yağını bir araç olarak kullanabilirler.