Gülben Ergen-Burak Törer çifti tatile devam ediyor

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Gülben Ergen ve Burak Törer çifti önceki gün Gündoğan’da bir otelin iskelesinde görüntülendi. Sevgililerin uzun bir süre hiç sohbet etmemesi ve suratlarının asık olması dikkatlerden kaçmadı