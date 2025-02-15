Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Onların ilişkileri var adları yok - Magazin haberleri

        Onların ilişkileri var adları yok

        Deniz Seki, Emre Altuğ ve Cem Belevi, Sevgililer Günü'nde ilişki itirafında bulundu. Üç ünlü şarkıcı, sevgilileri olduğunu ama onların kimler olduğunu açıklamayacaklarını söyledi. Gülben Erken de aşka olan inancını kaybettiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülben Ergen, Sevgililer Günü'nde İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Şarkıcı, "14 Şubat bana özel gelmiyor. Aşk konusunda başarısız olduğumu düşünüyorum. İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Haddinden fazla dengesiz şekilde annelik ve işine düşkünüm" dedi.

        2

        Gülben Ergen; "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna; "Aşka kapattım. İnancım kapandı. İçim nasır tuttu. Hayattaki öncelik sıram değişti. Ben de çocuk hakları ve çocuk istismarları... 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'... 'Hayatımda Gülben gülsün' diye biri yok. Bunun için depresyona girmiyorum. Annem, babamdan boşandıktan sonra 30 sene sonra hayatında kimse olmamış. Olmayabilirin örneği var gözümün önünde... İnsan bir de alışıyor. Askılı gecelik değil, pijama giyiyorum. Seda Sayan pijamayı görünce kızıyor bana" yanıtını verdi.

        Günlük hayatından bahseden şarkıcı; "Kilo almışım diye tartılıyorum. Yüzüme bakıyorum, 'Estetik için daha var' diyorum. İş telefonlarımı konuşuyorum. Telefonda dizileri izliyorum. Evden çıkıp, pilatese gidiyorum. Sonra okuldan gelen çocuklarla sohbet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ergen, televizyonla ilgili görüşmeleri olduğunu ve dizi senaryoları da okuduğunu belirtti.

        3

        "5 YILLIK SEVGİLİM VAR"
        14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'de sahne alan Deniz Seki; "5 yıllık bir arkadaşım var, biz gözlerden uzak yaşıyoruz. O yüzden görmemiş, bilmiyor olabilirsiniz. Çok mutlu süren bir ilişkim var. Benim için 365 gün sevgi ve Sevgililer Günü. Çünkü sevgi, iyileştirir, güzelleştirir. Sevgi her şeyin ilacı ben de sevgi için yaşayan bir kadınım" dedi.

        4

        İki saat sahnede kalan Deniz Seki, sahnede evlenme teklifi yapan bir çiftin bu ölümsüz anının şahidi olarak onlara bir ömür boyu mutluluk ve sağlık diledi.

        5

        "AŞKINI İTİRAF ETTİ"
        Emre Altuğ da Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'de sahne aldı. Altuğ, sahne öncesi verdiği röportajda hayatında biri olduğunu itiraf etti. Yeniden evlilik konusunda ise temkinli olduğu dikkatlerden kaçmayan Emre Altuğ; "Şimdilik böyle bir plan yok ama ileride ne olur ne olmaz bilemeyiz" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

        6

        Aşkın kanununu yeniden yazmayı düşünmediğini, mevcut kanunların son derece yeterli olduğunuda söyleyen Emre Altuğ; "Ben, babadan kalma kanunlarla devam etme yanlısıyım" dedi.

        7

        Mahsun Kırmızıgül, Sevgililer Günü’nde İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, çiftlere romantik anlar yaşattı.

        8

        Cem Belevi 'Cemiyet Gazinosu' konseptli konseriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahneye çıktı.

        9

        Sahne öncesi soruları yanıtlayan Cem Belevi, Sevgililer Günü'ne yalnız girmediğini, güzel giden bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Sevgililer Günü'nde kız arkadaşının kendisini seyretmeye geldiğini söyleyen Belevi, sevgilisinin kıskanç biri olmadığını, huzurlu bir ilişkisi olduğunu söyledi. Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini vurgulayan Belevi, ilişkisini sır gibi saklamasının sebebini ise nazara bağladı. Belevi, "Değerli olan bir şeyi saklamak gerek. İlişkimi de gözlerden ırak yaşamayı tercih ediyorum" dedi.

        #Gülben Ergen
        #emre altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları