Onların ilişkileri var adları yok

Gülben Ergen; "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna; "Aşka kapattım. İnancım kapandı. İçim nasır tuttu. Hayattaki öncelik sıram değişti. Ben de çocuk hakları ve çocuk istismarları... 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'... 'Hayatımda Gülben gülsün' diye biri yok. Bunun için depresyona girmiyorum. Annem, babamdan boşandıktan sonra 30 sene sonra hayatında kimse olmamış. Olmayabilirin örneği var gözümün önünde... İnsan bir de alışıyor. Askılı gecelik değil, pijama giyiyorum. Seda Sayan pijamayı görünce kızıyor bana" yanıtını verdi.

Günlük hayatından bahseden şarkıcı; "Kilo almışım diye tartılıyorum. Yüzüme bakıyorum, 'Estetik için daha var' diyorum. İş telefonlarımı konuşuyorum. Telefonda dizileri izliyorum. Evden çıkıp, pilatese gidiyorum. Sonra okuldan gelen çocuklarla sohbet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ergen, televizyonla ilgili görüşmeleri olduğunu ve dizi senaryoları da okuduğunu belirtti.