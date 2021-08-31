Gülben Ergen'in sahne kıyafeti olay oldu 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alaçatı'da sahne aldı. "Bayraklarınızı alın, gelin.” diyen Ergen, 30 Ağustos'u sevenleriyle birlikte kutladı.

SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

Şarkıcı, dün akşam yoğun istek üzerine üçüncü kez sahne aldığı mekanda hem sahne performansı, hem de güzelliği ile büyüledi. Ergen'in Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesindeki hançer detayı da dikkatlerden kaçmadı.

"SIRTIMDAN BIÇAKLAYANLARA GELSİN"

Saraçoğlu, arkası hançer detaylı elbise hakkında, "Nasıl ki Sezen Aksu yaşanmışlıklarını şarkılarına döküyorsa, ben de bu elbiseme döktüm… Sırtımdan bıçaklayanlara gelsin…" ifadelerini kullandı.

"BU DARBEYLE ÖLDÜRDÜM"

Gülben Ergen ise Instagram'dan yayınladığı paylaşıma, "Düşmanın bir hevesle 'Hah, şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı..." notunu düştü.