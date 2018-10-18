Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek, Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi
18.10.2018 - 13:17 | Güncelleme:
Aralarındaki husumet yıllardır herkes tarafından bilinen Gülben Ergen - Seren Serengil kavgasında yeni bir boyut açıldı. Serengil'in eşi Yaşar İpek eşinin yıllardır düşmanı olan Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi
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Magazin gündemini yakından takip edenler Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki husumeti iyi bilecektir, birbirlerine olan kızgınlıklarını hemen her türlü platformda göstermekten çekinmeyen ikiliden Seren Serengil'in eşi yaptığı gafla bu kavgada yeni bir boyut açacak gibi görünüyor.
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Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil’in geride bıraktığımız mayıs ayında sürpriz bir şekilde Fransa tatilinde evlendiği sevgilisi Yaşar İpek, sosyal medya hesabından Gülben Ergen’i beğendi.
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Son zamanlarda İnfilak adlı şarkısıyla bol miktarda paylaşım yapan Gülben Ergen’in bu fotoğraflarından birini beğenen Yaşar İpek’in bu durumu dikkatlerden kaçmadı.
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Serengil’in fanları bu duruma bir hayli bozulurken ünlü ismin hesabına tepki mesajları yağdırdı.
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Bu beğeninin her iki ihtimalde de korkunç bir şey olduğunu belirten takipçileri “Senden gizli bir takipse bu çok çirkin, bilerek yapmış olması ihtimali ise korkunç” şeklinde yorumlarda bulundu.
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Seren Serengil geçen yıl sunuculuğunu yaptığı programda mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.
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YAŞAR İPEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ
Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek, sosyal medyaya yansıyan beğeni haberi sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti ve sosyal medya hesabından şu satırları yazdı:
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"Sevgili Bilal Özcan'ı takip ettiğimden dolayı Instagram akışında sayfaları kaydırıp hızlı beğeni yaptığımdan ötürü elimin o paylaşıma dokunmuş olma ihtimalinin dışında başka birşey olma ihtimalinin düşünülmesi komik olur... İyi akşamlar"
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