Gülben Ergen, Özkan Uğur'un vefatı sonrası konserini erteledi Gülben Ergen, Özkan Uğur'un vefatı sonrası yarın akşamki Kuruçeşme konserini ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" dedi Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.07.2023 - 15:47 facebook

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69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu. Bu isimlerden biri olan Gülben Ergen, yarın arkşamki konserini erteledi.

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Gülben Ergen, yarın akşam Kuruçeşme'de gerçekleşmesi beklenen konserin ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ergen, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.