        Gülben Ergen savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi | Son dakika haberleri

        Gülben Ergen savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi

        Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Gülben Ergen ifade verdi

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Ergen, öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

        Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık bir saat ifade veren Ergen, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

        Ergen, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir annenin çağrısı üzerine sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getirdi.

        Annenin daveti üzerine ramazan ayında evine gittiğini, anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini, bu konuda ifade verdiğini, yaşadıklarını ve gördüklerini detaylı olarak savcıya anlattığını, çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığının bitmeyeceğini söyledi.

