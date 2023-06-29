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Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

Fox TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Gülcemal'in yeni bölümü gündem olmuş durumda. Son olarak 11. bölümüyle ekranlara gelen ve her Perşembe günü izleyicilerin karşısına çıkan Gülcemal dizisinin akıbetine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

    Ünlü oyuncular Melis Sezen ile Murat Ünalmış'ı bir araya getiren dizi Gülcemal'in 12. yeni bölümü sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Gülcemal'in yeni bölümüne dair son durumu derledik!
  • Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

    GÜLCEMAL BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Fox TV'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Gülcemal, bu akşam Kurban Bayramı dolayısıyla ekranlarda olmayacak. 

    Sevilen dizi, 6 Temmuz Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
  • Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

    GÜLCEMAL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Evliliğin ardından Gülcemal’in içinden saklamaya çalıştığı o canavar çıkmıştır. Deva yeni tanıdığı bu canavarın yanından kurtulmak ister. Ancak bu evlilikten kurtulmak artık o kadar kolay değildir. 
  • Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

    Deva ve Gülcemal’in evlilik haberi herkeste bir şok dalgası yaratırken Gülendam ve Mert için cehennemin kapılarını açacaktır. Gülcemal hoyratlığı ile evi yaşanmaz hale getirir. 

    Mert bir kaçma planı yapar. Bu evlilikten hiç memnun olmayan Zafer ise Deva’yı Gülcemal’den almaya yemin etmiştir adeta. Deva’yı hiç görmediği öz babasıyla tanıştırmaya karar verir.
  • Gülcemal bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Gülcemal yeni bölüm ne zaman?

    FOX TV 29 HAZİRAN 2023 YAYIN AKIŞI

    16:45 Kısmet

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Eski Köye Yeni Adet

    22:30 Kısmet

    01:00 Eski Köye Yeni Adet

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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