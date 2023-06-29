Deva ve Gülcemal’in evlilik haberi herkeste bir şok dalgası yaratırken Gülendam ve Mert için cehennemin kapılarını açacaktır. Gülcemal hoyratlığı ile evi yaşanmaz hale getirir.



Mert bir kaçma planı yapar. Bu evlilikten hiç memnun olmayan Zafer ise Deva’yı Gülcemal’den almaya yemin etmiştir adeta. Deva’yı hiç görmediği öz babasıyla tanıştırmaya karar verir.