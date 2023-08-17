Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı

'Sürünüyorum', 'Dilek Taşı' ve 'Hatıran Yeter' gibi şarkılarla bir döneme damgasını vuran Gülden Karaböcek'in 2021'de Konya'daki bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

70 yaşındaki şarkıcının iki yıl sonra ortaya çıkan görüntülerinin ardından nostaljik eşyaların sergilendiği konsept mekânın işletmecisi Ramazan Bademci açıklama yaptı.

"4-5 SAATLİK PROGRAM YAPTIK"

Ramazan Bademci, "Dükkânımız nostalji konseptinde olduğu için Türk müziğine bir dönem damgasını vuran isimleri davet ediyoruz. Bunlardan biri de Gülden Karaböcek hanımefendiydi. 4-5 saatlik bir program yaptık. Kendisi iki canlı, üç tane de playback şarkı söyledi. Kasetlerini ve plaklarını imzaladı. Yakın zamanda kendisini yine davet ettik ama Konya şu sıralar çok sıcak olduğu için erteledi. Yakın zamanda yine mekânımıza gelecek" dedi.