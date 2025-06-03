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        Haberler Magazin Gülden Karaböcek: O günü hiç unutamıyorum - Magazin haberleri

        Gülden Karaböcek: O günü hiç unutamıyorum

        Gülden Karaböcek, 1983'te Londra'da verdiği konseri unutamadığını ifade ederek; "Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bomba ihbarı olduğunu düşündük. Araçtan inip görevlilere ne olduğunu sorunca bize, 'Türk sanatçının konseri var, o yüzden bu kalabalık' dediler. O günü hiç unutamıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:09
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        "O günü hiç unutamıyorum"
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        72 yaşındaki Gülden Karaböcek, Bursa'daki bir mekânda konser verdi. Popüler şarkıları değerlendiren, genç meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Karaböcek; "Herkes kendi tarzında, gayretle, güzel emekler ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

        "KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

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        Kariyerinin dönüm noktasının, 1978'de çekilen 'Dilek Taşı’ filmi için sözlerini Ali Tekintüre'nin yazıp, bestesini kendisinin yaptığı, filmle aynı isimdeki şarkı olduğunu belirten Gülden Karaböcek; "Film müziği olarak yapılan bu parça, tüm Türkiye'yi salladı. Bu şarkı hayatımın dönüm noktası oldu. Şarkılarımın içinde en çok bu parçamı seslendirmekten keyif alıyorum" dedi.

        "BOMBA İHBARI YAPILDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

        1983'te London Palladium’da verdiği konseri unutamadığını da ifade eden Gülden Karaböcek, kendisini bekleyen kalabalığı gördüğünde bomba ihbarı yapıldığı için izdiham var zannettiğini söyleyerek; "Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bir mağazaya bomba konulduğunu zannettik. Bomba ihbarı olduğunu düşündük. Araçtan inip görevlilere ne olduğunu sorunca bize, 'Türk sanatçının konseri var. Onun hayranları sokaklara döküldü, o yüzden bu kalabalık' dediler. O günü hiç unutamıyorum" diye konuştu.

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        #Gülden Karaböcek
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