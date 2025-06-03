Gülden Karaböcek: O günü hiç unutamıyorum

72 yaşındaki Gülden Karaböcek, Bursa'daki bir mekânda konser verdi. Popüler şarkıları değerlendiren, genç meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Karaböcek; "Herkes kendi tarzında, gayretle, güzel emekler ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

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Kariyerinin dönüm noktasının, 1978'de çekilen 'Dilek Taşı’ filmi için sözlerini Ali Tekintüre'nin yazıp, bestesini kendisinin yaptığı, filmle aynı isimdeki şarkı olduğunu belirten Gülden Karaböcek; "Film müziği olarak yapılan bu parça, tüm Türkiye'yi salladı. Bu şarkı hayatımın dönüm noktası oldu. Şarkılarımın içinde en çok bu parçamı seslendirmekten keyif alıyorum" dedi.