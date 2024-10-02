Gülenay Kalkan: Uçurum gibi büyür içimde hasretin
Usta oyuncu Gülenay Kalkan, 1 Ekim 2019'da vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Kalkan, eşine olan özlemini; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin" sözleriyle dile getirdi
'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatına alışamayan Gülenay Kalkan, her sene olduğu gibi bu yıl da eşinin yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
"BEN SENİ YOK OLMANIN ÖTESİNDE SEVMİŞİM"
Gülenay Kalkan, eşine duyduğu özlemi Ahmet Arif'in; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin. Ve ben seni var olmanın sınırında yok olmanın ötesinde sevmişim" şiiri ile ifade etti.