"BEN SENİ YOK OLMANIN ÖTESİNDE SEVMİŞİM"

Gülenay Kalkan, eşine duyduğu özlemi Ahmet Arif'in; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin. Ve ben seni var olmanın sınırında yok olmanın ötesinde sevmişim" şiiri ile ifade etti.