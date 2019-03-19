Türk Halk Müziği’nin ünlü ismi Güler Duman, “Nesilden Nesile Türkülerimiz” adlı albümünde 10 genç yorumcu ile türkülerimizi seslendirdi.



Güler Duman, “Nesilden Nesile Türkülerimiz” adlı yeni albümünü çıkardı. Duman türkülerimizi 10 genç yorumcu ile birlikte seslendirdi. “Yeni nesile türkülerimizi sevdirmek için çalışmalarıma devam ediyorum” diyen Güler Duman, albümünde kendine ait 3 türküye de yer verdi.



Duman, albümde Dursun Bilgin, İsmail Aydın, Erman Sarı, Duygu Koç, Ali Cihan Sarı, Deniz Ekinci, Uğur Tezcan, Selen Tek, Ozan Tunç ve Soner Coşkun adlı 10 genç yorumcu ile türküleri seslendirdi. Albüm tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.