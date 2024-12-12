Güler Sabancı dünyanın en güçlü kadınları arasında

Forbes Dergisi geleneksel "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini yayımladı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci,İtalya Başbakanı Girogia Meloni ise 3. sırada yer aldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise listede 80. sırada yer aldı. Sabancı, Türkiye'den listeye giren tek kişi oldu.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı'nın 1930'larda kurulan Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olduğu ifade edildi. Bunun yanında Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu belirtildi.

Güler Sabancı'nın bunların yanında, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu ve MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.