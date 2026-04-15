        Gülistan Doku olayı ne, kimdir? Gülistan Doku öldürüldü mü, ne zaman kayboldu, bulundu mu?

        Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman kayboldu?

        Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yıllardır akıbeti merak edilen genç kadının soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri tamamlanırken, bazı isimler için yakalama kararları çıkarıldı. Peki, Gülistan Doku olayı ne, genç kadın öldürüldü mü, ne zaman kayboldu ve bulunabildi mi? İşte Gülistan Doku son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:37 Güncelleme:
        1

        Türkiye’nin en çok konuşulan kayıp vakalarından biri olan Gülistan Doku olayı, yeni soruşturma adımlarıyla yeniden gündeme geldi. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Peki, Gülistan Doku kimdir, olayı nedir, ne zaman kayboldu? İşte güncel bilgiler...

        2

        GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) bulunamadı. Bugüne kadar 3 başsavcı değişen kentte, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.

        3

        GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

        4

        Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

        5

        Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den beri ABD’de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye’ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD’ye gittiği öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu. Şüpheli Umut Altaş’ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

        6

        MEZARLIK YANINDAKİ ALANDA KAZI YAPILMIŞ

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yer alan ve İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda da, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ocak 2025'te Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi.

        7

        DHA'nın haberine göre raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık 2 saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu boşluğun ise yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.

        8

        BOŞLUKTAN BELLİ BİR SÜRE SONRA CESET ÇIKARILMIŞ

        Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.

        9

        GÜLİSTAN DOKU’NUN ANNE VE BABASI ADLİYEYE GELDİ

        Gülistan'ın Doku’nun annesi Bedriye ile babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Gözyaşlarıyla adliye binasına giren Bedriye Doku, “Savcının yanına gideceğiz. Adalet Bakanımıza, Sayın Başsavcımıza, hakime, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Artık kadınlar ölmesin, Gülistan'lar, öğrenciler ölmesin. Jandarmalar, polisler, onlara da yazık değil miydi? O karda kışta, o kadar insana da yazık değil miydi? Onlar arama yaptılar günlerce. Yazık günah değil miydi? ‘Teyze, kızın burada yok’ diyorlardı. Israrla oraya yönlendirdiler” dedi.

        Baba Halit Doku ise “Adalet yerini buldu. Adalete inanıyoruz. Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

