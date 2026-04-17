Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman kayboldu?
Yıllardır Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp dosyalarından biri olan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan genç kadına ilişkin yürütülen soruşturmada bazı isimler için yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialar da mercek altına alındı. Peki Gülistan Doku olayı nedir, genç kadın bulundu mu, son durum ne? İşte kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada son gelişmeler…
GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?
Tunceli'de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) bulunamadı. Bugüne kadar 3 başsavcı değişen kentte, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.
SONEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında TCK 281/1-2 kapsamında işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN YAZI YAZILDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.
Valiler hakkında kişisel suçlarda soruşturmaların ilgili bölge başsavcılığınca, görev suçlarında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisiyle yürütüldüğü belirtildi.
7 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE!
Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterirken, fenalaşan Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.
Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.
Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL
Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.
Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.