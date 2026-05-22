Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş'ın belirttiği noktalar görüntülendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

İHA'nın haberine göre ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş, ilk kez bir televizyon kanalına konuştu. Konuşmasında Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktaran "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" dedi.

Tahminlerini dile getiren Altaş, "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diye konuştu.

Konuşmasında cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ederken Altaş'ın işaret ettiği noktalar, tek tek görüntülendi.