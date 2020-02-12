DHA

Olay, geçen Pazartesi sabahı yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a (45) eşi Gülistan Özcan (47),boşanmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Gülistan Özcan kanlar içinde kalırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ergün Özcan, çıkarıldığı mahkemece `kasten adam öldürmek´ suçundan tutuklanarak, Bandırma Cezaevi´ne gönderildi. Özcan´ın mahkemede verdiği ifadesinde, "Pişman değilim. Eşimin beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Gülistan Özcan ise Kalebayır Mezarlığı´nda toprağa verildi.

MAHKEME KARARIYLA HASTANEDE YATMIŞ

Soruşturma sürerken cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çift 1997 yılında görücü usülü evlendi. 2008 yılında yaşanan bir kavga sırasında Ergün Özcan, Gülistan Özcan´ı bıçakla yaraladı. Özcan, mahkeme kararıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi.

Yaklaşık 3 yıl hastanede kalan Ergün Özcan, burada kavga ettiği hastanın gözüne kalemle zarar verdi. Tedavisinin ardından Kalebayır Mahallesi´ne dönen Ergün Özcan, ailesinin araya girmesiyle eşi Gülistan Özcan ile barıştı. Gülistan Özcan da çocuklarının hatrına evliliğini sürdürdü.

Manyas Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda ise Ergün Özcan, tedavisinin devamı için 3 aylık periyotlarda, jandarma tarafından Bandırma Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne götürüldü. Burada iğne yapılan Özcan'a ayrıca ilaç tedavisi uygulandı. Özcan'ın son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.