Guliyev'in hedefi olimpiyatlar

Londra'nın 2017'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda erkekler 200 metre yarışında birinci olarak Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk altın madalyasını kazandıran Ramil, 2018'deki Avrupa şampiyonluğunun ardından bu sezon gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

Elmas Lig'in Katar'da düzenlenen etabında erkekler 200 metrede birinciliğe ulaşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanan 28 yaşındaki atlet, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen ligin 3'üncü etabında da 20.40'lık derecesiyle ikincilik elde etti. Ramil, Roma'daki 4'üncü etapta ise erkekler 200 metrede 20.35'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Son olarak Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen Elmas Lig altıncı etap yarışlarına katılan milli atlet, erkekler 200 metrede 20.28'lik süresiyle ikinci oldu. Yapılan 4 yarış sonunda 27 puan toplayan Ramil, 24 puanı bulunan Ekvadorlu Alex Quinonez'in önünde birinci sırada yer alıyor.

Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'na kadar katılacağı uluslararası organizasyonlarda süresini geliştirerek hazır hale gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Öncelikli hedefinin Katar'daki dünya şampiyonası olduğunu belirten milli sporcu, "Sezona iyi bir başlangıç yaptım ve bunu devam ettiriyorum. Elmas Lig'de 27 puanla lider durumdayım. Katıldığım yarışmalardan iyi dereceler elde ediyorum. Benim için önemli olan form grafiğimi hep yukarıda tutmak. Elmas Ligde erkekler 200 metre kategorisinde önümüzde Lozan, Paris ve Brüksel etapları var. Bu etaplarda da yerimi korumak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli atlet, Doha'da son dünya şampiyonu olarak piste çıkacağını vurgulayarak, "Beklentilerin olduğunu biliyorum. Milli forma altında sorumluluklarım var. Yine zirvede yer almak istiyorum. Yakın ya da uzak organizasyon, fark etmiyor ve katılıyorum. Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.