Güllaç tarifi: Evde pratik ve nefis güllaç nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ardından tatlı buzdolabında bir süre bekletilerek soğutulur ve yumuşak bir kıvama gelir. Güllaç, gül suyu veya vanilya gibi aroma vericilerle tatlandırılır, böylece hoş bir koku ve lezzet elde edilir. Hafif ve serinletici yapısı sayesinde yaz aylarında tercih edilen bu tatlı, geleneksel Türk mutfağının zarif ve lezzetli örneklerinden biridir. Güllaç nasıl yapılır?

GÜLLAÇ TARİFİ Güllaç, Ramazan ayında ve bayramlarda sıkça tüketilen, hafif ve lezzetli bir Türk tatlısıdır. İncir, nar gibi meyvelerle de servis edilebilen bu tatlı, sütlü ve yumuşacık yapısıyla oldukça popülerdir. Hafif ve düşük kalorili bir tatlı olarak bilinse de içeriğinde kullanılan malzemelere bağlı olarak kalori miktarı değişkenlik gösterebilir. Bir porsiyon güllaç (yaklaşık 100 gram) ortalama 120-150 kalori arasında değişmektedir.

REKLAM Bu kalori, kullanılan süt ve şeker miktarına, eklenen ceviz veya fındık gibi malzemelere göre artabilir. Sütlü bir tatlı olarak güllaç, daha az yağ içeren bir seçenek sunar ve bu da onu diğer tatlılara göre daha hafif hale getirir. Şekerin fazla kullanımı ve tatlıya eklenen kuru yemişler kalori miktarını artırabilir. Düşük kalorili bir seçenek arayanlar, tatlıyı hazırlarken şeker miktarını azaltabilir veya şekersiz süt kullanarak kaloriyi kontrol altında tutabilirler.

Güllaç malzemeleri: Güllaç yaprağı (6-8 yaprak, markaya göre değişir)

Süt: 1 litre

Toz şeker: 1 su bardağı (yaklaşık 200 gram)

Gül suyu: 1 yemek kaşığı (isteğe bağlı, aroma katmak için)

Sıvı yağ: 2 yemek kaşığı (güllaç yapraklarını ıslatırken kullanmak için)

Ceviz içi: 1 su bardağı (isteğe bağlı, fındık veya badem de kullanılabilir)

Nar taneleri: Servis için (isteğe bağlı, görsel zenginlik katmak için)

Süslemek için: Hindistancevizi, ceviz veya fındık (isteğe bağlı) Güllaç yapılışı: Sütü bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Süt ve şekeri karıştırarak orta ateşte ısıtın. Süt kaynamamalıdır, ılıması yeterlidir.

Şeker tamamen eridikten sonra gül suyunu ekleyin. Gül suyu, tatlıya hoş bir aroma katacaktır, ancak isterseniz kullanmayabilirsiniz.

Süt karışımını ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Güllaç yapraklarını bir tepsiye yerleştirin. Her bir yaprağın arasına süt karışımını dökeceğiz.

Tepsinin dibine birkaç yemek kaşığı sıvı yağını sürün. Bu, güllaç yapraklarının tepsiye yapışmamasını sağlar.

İlk güllaç yaprağını tepsiye yerleştirin.

Üzerine, hazırladığınız süt karışımından birkaç kepçe dökün. Güllaç yaprağının sütü emmesi için bir süre bekleyin.

Süt emildikten sonra üzerine ceviz içini serpiştirin. Ceviz yerine fındık, badem veya dilediğiniz başka bir kuru yemiş de kullanabilirsiniz.

Aynı işlemi birer birer tekrarlayın. Her güllaç yaprağını sırasıyla sütle ıslatın, sonra ceviz veya başka bir malzeme serpiştirin.

Tüm güllaç yaprakları bitene kadar bu işlemi devam ettirin.

Son yaprağı yerleştirdikten sonra, kalan süt karışımını en son katın üzerine dökün. Süt yaprağı tamamen emmelidir.

Tepsiyi hafifçe sallayarak süt karışımının her yerine eşit dağılmasını sağlayın.

Güllaç, daha lezzetli ve sağlıklı bir hal almak için mutlaka buzdolabında en az 2-3 saat bekletilmelidir. İdeal olarak, bir gece önceden yapılırsa daha iyi sonuç alınır.

Tatlınız soğudukça sütü iyice emecek ve yumuşacık olacak.

Güllaç, soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilir.

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz: Hindistancevizi serpebilir, ceviz, fındık, nar taneleri ekleyebilirsiniz. Güllaç, hafif ve sütlü bir tatlı olduğu için yanında meyve ve içeceklerle güzel bir uyum yakalar. Nar, kayısı, incir gibi taze meyveler, güllacın yumuşak yapısıyla mükemmel bir denge oluşturur. Nar taneleri, tatlının üzerine serpiştirildiğinde hem görsel bir zenginlik hem de ekşi bir lezzet katarken, meyveler güllaçla birleşerek daha ferahlatıcı bir tat bırakır.

REKLAM Güllacın yanında taze demlenmiş bir Türk kahvesi veya soğuk bir içecek, tatlının yumuşak ve hafif yapısını dengeleyerek daha doyurucu bir lezzet deneyimi sunar. Yaz aylarında ise buzlu içecekler, ayran veya limonata gibi ferahlatıcı içecekler, güllacın serinletici etkisini pekiştirir. Ayrıca bir dilim güllaç ile hafif bir sütlü tatlı tamamlanarak, akşam yemeğinden sonra hoş bir tat bırakır.

GÜLLAÇ YAPIMINDA PÜF NOKTALARI Güllaç yapımında püf noktalardan biri, güllaç yapraklarının doğru şekilde ıslatılmasıdır. Süt karışımını hızla emdiği için fazla ıslatmak yaprağın dağılmasına yol açabilir. Süt karışımını, ılık ve yavaşça dökmek, yaprakların eşit şekilde ıslanmasını sağlar. Süt karışımının sıcak olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü sıcak süt yaprakları çok çabuk eritir ve tatlının dokusunu bozar.