26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in, daha önce annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmasının dava dosyasına girdiği öğrenildi. Söz konusu ses kaydı, ilk kez Habertürk TV'de yayınlanan ve Ceylan Sever ile Emrullah Erdinç'in sunduğu 'Adliye Koridorları' programında yayınlandı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger, arasında geçen diyalog şu şekilde:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın? Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla? Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan. "ÖLSÜN, NE OLUR BİR ŞEY YAP" WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan Dülger'e, annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar yolladığı ortaya çıkmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında; "Ölsün, ölmüyor. Ne olur bir şey yap" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dediği öğrenilmişti. GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ? Öte yandan SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına konuk olan Adli Mimar Hakan İzgi, Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sevilay Yılman ile Güllü'nün ölümünü yorumlayan İzgi, merhume şarkıcının eviyle ilgili gözden kaçan ayrıntılara ve düştüğü yere dikkat çekti.