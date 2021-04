BARDA KEŞFEDİLDİ

Çapa'da doğup, büyüyen ünlü şarkıcı Gülşen, Şehremini Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bıraktı. Gülşen, 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek, albüm teklifi aldı ve albüm anlaşması imzaladı.

1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü "Of... Of..." ile daha büyük bir çıkış yaptı.