"Yurtta Aşk Cihanda Aşk" (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek, "Beni Durdursan mı?" (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu. Bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan "Bangır Bangır" (2015) takip etti.

Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı. Ünlü şarkıcı, 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken, sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti.