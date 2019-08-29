Dünyada belirsizliklerin her geçen gün arttığı 2019 yılında, yatırımcıların güvenli liman arayışı hızlandı. Bu arayışın hızlanmasıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı son 1 haftadır 6 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı 2019 yılına 1.278 dolardan başlamıştı. Bugün itibarıyla ise 1.543 dolardan alınıp satılıyor. Yani altın dolar karşısında şu ana kadar yıl genelinde yüzde 20.7 yükseldi. Yurtiçinde ise geçen hafta gece saatlerinde dolarda yaşanan ani artışla gram altın kısa bir süreliğine 314 liraya kadar yükseldi.

SENEYE 15.48 DOLARDAN BAŞLADI

Geleneksel olarak ülkemizde ve dünyada milyonlarca insanın yatırım yaptığı altındaki yükseliş doğal olarak dikkatleri üzerine topladı. Ancak altının ardından en çok yatırım yapılan Emtia olan gümüş de bu yıl, özellikle de son 3 aydır yatırımcısını fazlasıyla memnun ediyor. Seneye 15.48 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı bugün itibarıyla yıl genelinde yüzde 19.8 yükselerek 18.56 dolara ulaştı. Gümüş, dolar karşısında sağladığı yüzde 19.8'lik getiriyle '2019'un en güvenli limanı' olma yarışında nefesini altının ensesinde hissettirmeye başladı.

TİCARET GERİLİMİ DESTEKLİYOR

Dünya genelinde tahvil faizlerinin sıfıra yaklaşması, hatta bazı ülkelerde sıfırın altına düşmesi, Çin ile ABD arasında artan ticaret gerilimi, Ortadoğu'da özellikle İran eksenli bir artan bir azalan jeopolitik riskler altın ve gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMİYLE BİRLEŞİNCE UÇUŞA GEÇTİ

Tüm bu gelişmeler arasında yatırımcıları en çok ürküten ise dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticaret gerilimi. Bu gerilim aslında uzun bir süredir devam etse de yaz aylarında alınan karşılıklı 'ek gümrük vergisi' kararları ve yapılan açıklamalar endişeleri artırdı. Bu sebeple mayıs sonunda itibaren altın ve gümüş adeta uçuşa geçti. 28 Mayıs'ta altının ons fiyatı 1.277 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 14.31 dolar seviyesindeydi. Yani altın yıla başladığı seviyede, gümüş ise yıla başladığı seviyenin altındaydı.

SON 2 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Artan ticaret gerilimi ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi süreciyle birleşince altın son 3 ayda yüzde 20.8 yükseldi. Gümüş ise dolar karşısında söz konusu 3 ayda yüzde 29.6 yükseldi ve 2 yılın zirvesine ulaştı. Yani getiri bakımından 3 ay öncesine kadar doların çok altında olan gümüş bu dönemdeki müthiş yükselişiyle altının 2019 getirisine çok yaklaştı. Bu arada yurtiçinde ise gram gümüş dolardaki yükselişin de etkisiyle ilk defa 3.5 lirayı aşarak tarihi bir rekora imza attı.

NİKEL ADETA ZENGİN ETTİ

Bu arada 2019 genel olarak emtia yatırımcıları açısında olumlu geçiyor. Yıl genelinde platin dolar karşısında yüzde 15.6 değer kazandı. Nikel fiyatı ise yüzde 51 yükseldi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan nikelin fiyatı, bu araçların kullanımının artmasıyla beraber yükseliyor. Ancak nikel, gümüş ve altının aksine oynak fiyatlarıyla öne çıkıyor. Büyük kazançlar sağladığı kadar büyük kayıplar da yaşatabiliyor. Bu sebeple 2019'daki yükselişi etkileyici olsa da 'güvenli liman' olarak kabul etmek mümkün olmuyor.