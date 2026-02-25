Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş' 6 Mart'ta sinemalarda

Dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’den Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülünü kazanan Emin Alper'in yeni filmi ‘Kurtuluş’ 6 Mart Cuma günü Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerle buluşmasına sayılı günler kala filmin vizyon afişi yayınlandı. Filmin afiş tasarımında Arda Aktaş’ın (Daire) imzası yer alıyor.

Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filmi ‘Kurtuluş’un oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. Berlin Film Festivali’ndeki gösterimlerinde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve uluslararası basında hakkında birçok olumlu yazı yayınlanan filmin Türkiye’deki vizyonunun ardından, farklı ülkelerde de gösterime girmesi planlanıyor.

Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.