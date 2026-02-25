Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş' 6 Mart'ta sinemalarda

        Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş' 6 Mart'ta sinemalarda

        76. Berlin Film Festivali'den Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülünü kazanan Emin Alper'in yeni filmi 'Kurtuluş' 6 Mart Cuma günü Türkiye'de vizyona girecek

        25.02.2026
        Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş' 6 Mart'ta sinemalarda

        Dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’den Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülünü kazanan Emin Alper'in yeni filmi ‘Kurtuluş’ 6 Mart Cuma günü Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerle buluşmasına sayılı günler kala filmin vizyon afişi yayınlandı. Filmin afiş tasarımında Arda Aktaş’ın (Daire) imzası yer alıyor.

        Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filmi ‘Kurtuluş’un oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. Berlin Film Festivali’ndeki gösterimlerinde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve uluslararası basında hakkında birçok olumlu yazı yayınlanan filmin Türkiye’deki vizyonunun ardından, farklı ülkelerde de gösterime girmesi planlanıyor.

        Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.

        Yapımcılığını Liman Film’in üstlendiği ‘Kurtuluş’un ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land yer alıyor. Ahmet Sesigürgil ve Barış Aygen’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerinde Christiaan Verbeek, yapım tasarımında Nadide Argun Van Uden, kurgusunda ise Özcan Vardar’ın imzası bulunuyor. Çekimleri Batman’ın Kırkat köyü ile Mardin’in Kıllit (Dereiçi) köyünde gerçekleştirilen filmin kurgu işlemleri İstanbul İmaj Stüdyoları’nda, görüntü post prodüksiyonu Two Thirty Five (Yunanistan) ve Digital District’te (Fransa), ses post prodüksiyonu ise Posta’da (Hollanda) yapıldı. Filmin dünya satışını Paris merkezli Lucky Number, Türkiye dağıtımını ise Bir Film üstleniyor.

