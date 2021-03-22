Gümüşün ons ve gram fiyatı merak ediliyor. Altın ve dövizin güne yükselişle başlamasına karşın gümüş yeni haftaya düşüşle başlıyor. Peki, Gümüş fiyatı ne kadar? İşte Gümüş ons, gram fiyatı son durum...

22 MART 2021 BUGÜN GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

Gümüşün gramı güne 6,68 TL bandında başlamasının ardından gümüş saat 10:00 itibarıyla 6,47 TL bandında seyrediyor. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2.77'lik düşüşle 25,5195 bandında seyrediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Şubat ayında gümüş ithalatı 12 bin 657 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 22 bin 920 kilogram olmuştu.

Türkiye'nin 2021 yılı Şubat ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 düşüşle 9 bin 381 kilogram oldu.

2020 yılının aynı ayında ithalat 18 bin 872 kilogram olmuştu.

Gümüş Alış Satış % Gümüş Gram Spot 6,46 6,47 % -2,96 Gümüş 25,55 25,59 % -0,51 Gümüş / Euro 21,50 21,54 % -0,37 Gümüş Gram / USD 0,87 0,87 % -2,96 Gümüş Türk Lirası 189,84 190,13 % -0,51

GÜMÜŞ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.

Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.