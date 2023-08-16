Gümüş nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Gümüş Türkiye'de nereden çıkarılır? Gümüş hepimizin bildiği, yaygın olarak kullanılan değerli bir metaldir. "Ag" sembolüyle gösterilir ve atom numarası 41'dir. İlk olarak milattan önce 3000 civarında günümüz Türkiye'sinde çıkarılan gümüş, uygarlıkların gelişimini de katkı sağlamıştır. İşte, detaylar.

Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği kolaylık gümüş üretimine de yansımıştır. Yeni madencilik teknikleri gümüş üretimindeki artışı da beraberinde getirmiştir. Altın ve bakırdan sonra keşfedilen gümüş, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gümüş nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Gümüş madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve gümüş madeni ne işe yarar? İşte, detaylar. İşte, detaylar.

Gümüş Nedir?

Gümüş; beyaz, park bir metaldir. Gümüş dövülebilen ve ince tabakalara gerilebilen yumuşak bir elementtir. Metaller içinde en yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir. Bu sebeple elektrik tesisatlarında uzun yıllar kullanılmıştır. Eski zamanlarda gümüş, az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklardan elde edilmekteydi. Doğal gümüş; altın, bakır ve diğer metallerle alaşımlar halinde bulunmaktaydı. Gümüş altından daha kolay oksitlenirken bakırdan daha zor oksitlenmektedir.

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Gümüş Nerelerde Kullanılır?

Gümüşün kullanım alanları da en az kendisi kadar merak edilmektedir. Gümüş; tıp alanında, dişçilik sektöründe, takılarda, yatırımlarda, kimyasal üretimde, güneş panellerinde, elektrik anahtarlarında, su arıtmada, otomotiv sektöründe, fotoğraf alanında, ayna sırrı üretiminde, elektronik parça ve boya üretiminde kullanılmaktadır. Gümüş geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

Gümüş Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Altına göre daha sert, bakıra göre ise daha yumuşak yapıya sahip olan gümüş ülkemizde Kütahya ilinin Gümüşköy yerleşkesinde çıkarılmaktadır. Gümüşü saf halde, direkt olarak çıkaran ilk tesistir. Kütahya ilinin dışında; Mardin, Gaziantep, Trabzon, Gümüşhane, Ardahan, Antalya, Bursa, Niğde, İzmir, Elazığ, Amasya ve Balıkesir illerinden de gümüş çıkarılmaktadır.

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Gümüş Madeni Kullanım Alanları

Gümüşün kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Asitlere ve korozyonlara karşı dayanıklı olması kullanım alanlarını genişletmektedir. İşte, gümüş madeni kullanım alanları:

Pil yapımı

Ayna sırlarının yapımı

Süs eşyası ve takılar

Antiseptik olarak

Tıbbi alanlar

Siğil tedavisi

Fotoğraf endüstrisi

Bozuk para üretimi

Elektronik parçalar

Su saflaştırma endüstrisi

Dişçilik

Güneş enerjisi

Otomotiv sektörü

Analog kameralar

Asetik asit ve boya üretimleri

Yağmur bombası yapımında

Gümüş Nerede Kullanılır?

Gümüş, antimikrobiyal ve antibakteriyeldir. Bu özelliğiyle takı dünyasında çokça tercih edilmektedir. Yüksek kalite ve düşük maliyet bekleyenlerin tercihi gümüşten yana olmaktadır. Gümüş, parlatıldığında ışık yansıtma özelliğine de sahiptir. Bu özelliği onu aynalar için kullanışlı kılmaktadır. Ayrıca pencereler de güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gümüşle kaplanmaktadır. Gümüş madeni paralar ve külçeler, darphaneler tarafından hala düzenli olarak üretilmektedir. Para kazanmak isteyen yatırımcılar düşük giriş maliyeti sebebiyle gümüşü güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirmektedir. Gümüş yüksek bir erime noktasına sahip olduğundan dolayı makine aşınmalarından kaynaklanan yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği sebebiyle hemen hemen tüm elektrikli eşyalarda kullanılmaktadır. Mürekkep yapımından ilaçlara, fotoğrafçılıktan boya üretimine kadar hemen her alanda gümüş kullanılmaktadır.

Gümüş Madeni Ne İşe Yarar?

Gümüş, çeşitli yöntemler ışığında cevherlerinden ayrıştırılıyor. En eski yöntemlerin başında kurşunla karıştırma yöntemi gelmektedir. Saf olmayan gümüş ürünleri ya da cevherleri kurşunla bir ocakta eritilir ve ayrışma işlemi yapılır. Gümüşün diğer ayrıştırma yöntemi ise amalgam metodudur. Gümüş günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Elektrik ve elektronik, takı ve gümüş eşya, tıbbi ürünler gümüşün kullanıldığı alanlardır.