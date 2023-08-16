Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Gümüş Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Gümüş Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Gümüş nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Gümüş Türkiye'de nereden çıkarılır?

        Gümüş hepimizin bildiği, yaygın olarak kullanılan değerli bir metaldir. "Ag" sembolüyle gösterilir ve atom numarası 41'dir. İlk olarak milattan önce 3000 civarında günümüz Türkiye'sinde çıkarılan gümüş, uygarlıkların gelişimini de katkı sağlamıştır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüş nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği kolaylık gümüş üretimine de yansımıştır. Yeni madencilik teknikleri gümüş üretimindeki artışı da beraberinde getirmiştir. Altın ve bakırdan sonra keşfedilen gümüş, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gümüş nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Gümüş madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve gümüş madeni ne işe yarar? İşte, detaylar. İşte, detaylar.

        Gümüş Nedir?

        Gümüş; beyaz, park bir metaldir. Gümüş dövülebilen ve ince tabakalara gerilebilen yumuşak bir elementtir. Metaller içinde en yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir. Bu sebeple elektrik tesisatlarında uzun yıllar kullanılmıştır. Eski zamanlarda gümüş, az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklardan elde edilmekteydi. Doğal gümüş; altın, bakır ve diğer metallerle alaşımlar halinde bulunmaktaydı. Gümüş altından daha kolay oksitlenirken bakırdan daha zor oksitlenmektedir.

        REKLAM

        Gümüş Nerelerde Kullanılır?

        Gümüşün kullanım alanları da en az kendisi kadar merak edilmektedir. Gümüş; tıp alanında, dişçilik sektöründe, takılarda, yatırımlarda, kimyasal üretimde, güneş panellerinde, elektrik anahtarlarında, su arıtmada, otomotiv sektöründe, fotoğraf alanında, ayna sırrı üretiminde, elektronik parça ve boya üretiminde kullanılmaktadır. Gümüş geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

        Gümüş Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Altına göre daha sert, bakıra göre ise daha yumuşak yapıya sahip olan gümüş ülkemizde Kütahya ilinin Gümüşköy yerleşkesinde çıkarılmaktadır. Gümüşü saf halde, direkt olarak çıkaran ilk tesistir. Kütahya ilinin dışında; Mardin, Gaziantep, Trabzon, Gümüşhane, Ardahan, Antalya, Bursa, Niğde, İzmir, Elazığ, Amasya ve Balıkesir illerinden de gümüş çıkarılmaktadır.

        REKLAM
        Fosfat nedir, nerelerde kullanılır?
        Fosfat nedir, nerelerde kullanılır?

        Gümüş Madeni Kullanım Alanları

        Gümüşün kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Asitlere ve korozyonlara karşı dayanıklı olması kullanım alanlarını genişletmektedir. İşte, gümüş madeni kullanım alanları:

        • Pil yapımı
        • Ayna sırlarının yapımı
        • Süs eşyası ve takılar
        • Antiseptik olarak
        • Tıbbi alanlar
        • Siğil tedavisi
        • Fotoğraf endüstrisi
        • Bozuk para üretimi
        • Elektronik parçalar
        • Su saflaştırma endüstrisi
        • Dişçilik
        • Güneş enerjisi
        • Otomotiv sektörü
        • Analog kameralar
        • Asetik asit ve boya üretimleri
        • Yağmur bombası yapımında

        Gümüş Nerede Kullanılır?

        Gümüş, antimikrobiyal ve antibakteriyeldir. Bu özelliğiyle takı dünyasında çokça tercih edilmektedir. Yüksek kalite ve düşük maliyet bekleyenlerin tercihi gümüşten yana olmaktadır. Gümüş, parlatıldığında ışık yansıtma özelliğine de sahiptir. Bu özelliği onu aynalar için kullanışlı kılmaktadır. Ayrıca pencereler de güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gümüşle kaplanmaktadır. Gümüş madeni paralar ve külçeler, darphaneler tarafından hala düzenli olarak üretilmektedir. Para kazanmak isteyen yatırımcılar düşük giriş maliyeti sebebiyle gümüşü güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirmektedir. Gümüş yüksek bir erime noktasına sahip olduğundan dolayı makine aşınmalarından kaynaklanan yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği sebebiyle hemen hemen tüm elektrikli eşyalarda kullanılmaktadır. Mürekkep yapımından ilaçlara, fotoğrafçılıktan boya üretimine kadar hemen her alanda gümüş kullanılmaktadır.

        Gümüş Madeni Ne İşe Yarar?

        Gümüş, çeşitli yöntemler ışığında cevherlerinden ayrıştırılıyor. En eski yöntemlerin başında kurşunla karıştırma yöntemi gelmektedir. Saf olmayan gümüş ürünleri ya da cevherleri kurşunla bir ocakta eritilir ve ayrışma işlemi yapılır. Gümüşün diğer ayrıştırma yöntemi ise amalgam metodudur. Gümüş günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Elektrik ve elektronik, takı ve gümüş eşya, tıbbi ürünler gümüşün kullanıldığı alanlardır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı