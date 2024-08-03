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        Haberler Gündem Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        Güvende Yaylası'nda Emine Bulut, evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hisseden kadın hastaneye kaldırıldı. Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:34
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        Bir yorgun mermi vakası daha
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.

        İlçenin Güvende Yaylası'nda Emine Bulut (50), evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hissetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #gümüşhane
        #emine bulut
        #yorgun mermi
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