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Gümüşhane'nin 'deleme peyniri' tescillendi

Gümüşhane´de, çiğ süt ile yapılan, hafif mayhoş tadı ve yarı sert kıvama sahip özelliğiyle ünlenen `deleme peyniri´, Türk Patent ve Marka Kurumu´nca coğrafi işaretle tescillendi. Deleme peyniri ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 10´a yükseldi

Gümüşhane'nin 'deleme peyniri' tescillendi
DHA

Gümüşhane´ye özgü `deleme peyniri; bölgede yaylalardan özenle toplanıp kaymağı alınan çiğ sütle ile üretiliyor.

DHA'nın haberine göre hafif mayhoş tadı ve yarı sert kıvamının yanı sıra uzun süre bozulmadan dayanabilme özelliğine sahip `deleme peyniri´, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası´nın (GTSO) başvurucu sonucu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.

İlgi gören `deleme peyniri´ ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısı da 10´a yükseldi.

`TESCİLLER GERÇEK ÜRETİCİLERİ KORUR´

GTSO Başkanı İsmail Akçay, kente özgü özellikleri ile yıllardır sofralarda tüketilen önemli bir damak tadının, tescillenmesinin, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için çok önemli olduğunu söyledi.

Akçay, "Coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü, yani gerçek üreticilerini korur. Bu açıdan bizler de atalarımızdan bizlere miras bırakılmış lezzet kültürümüzün ve şehrimize özgü ürünlerimizin pazar ve pazarlardaki gücünü artırarak, daha çok satış ve kazanç elde etmek için mücadele ediyor, bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticilerini koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

`YILLAR GEÇSE DE YENİR´

Deleme peyniri üreticisi Hatice Ünal, "Peynirin özelliği tazesi de yenir, yıllar geçse de yenir. Kaynamış sütü makineye vurduktan sonra ekşimiş hale geliyor. Daha sonra çökertip lor yapıyoruz, sonra süt içerisine koyuyoruz. Daha sonra tekrar kavuruyoruz. Her türlü yenir bu, bozulmaz" diye konuştu.

Üretici Tütiye Ünal ise, "Bu tamamen Gümüşhane´ye özgü bir peynirdir, diğer peynirlerden daha iyidir" ifadesini kullandı.

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