        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Günay Güvenç: Uğurcan'a ve ailesine yapılanları kınıyorum - Trabzonspor Haberleri

        Günay Güvenç: Uğurcan'a ve ailesine yapılanları kınıyorum

        Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Lig'in 28. haftasında konuk oldukları Trabzonspor maçında takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın ve ailesinin protesto edilmesini kınadı. Uğurcan Çakır'ın çok değerli bir insan olduğuna değinen Güvenç, "Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Uğurcan çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 04.04.2026 - 23:51 Güncelleme:
        "Uğurcan'a ve ailesine yapılanları kınıyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "UĞURCAN'A VE AİLESİNE YAPILANLARI KINIYORUM"

        Karşılaşma sonrası konuşan Günay Güvenç "Bugünle ilgili birkaç konu var. 13 senedir Türkiye'deyim. Beni tanırsınız. Konuşmayı da fazla beceremem aslında. Klişeden kaçmayı seven bir insanım. Klişe konuşmak da bana yakışmıyor. Maçın birkaç gün öncesine gelmek istiyorum. Kalecimiz Uğurcan'a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan'ın performansı ortadayken ailesine karşı yapılanları kınıyorum. Futbolu futbol olarak görmek lazım." dedi.

        "BİRBİRİMİZE YAPTIĞIMIZ KÖTÜLÜKLERİN HADDİ HESABI YOK"

        Uğurcan Çakır ile ilgili sözlerine devam eden Günay Güvenç "Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz ama birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok. Milli duygular yaşıyoruz, geliyoruz otelimiz önünde takımımıza küfürler. Trabzon polisi el koymaya çalışıyor ama onlar da bir yere kadar gidebiliyor. Uğurcan Çakır bizim için çok değerli insan. Ona yapılanları Türk futbolu adına kınıyorum!" açıklamasını yaptı.

        "BİZ BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ"

        Sözlerine devam eden Günay Güvenç "Galatasaray camiası unutmaz! Biz bunları unutmayacağız! Trabzonspor hak ederek kazandı ama böyle şeylerin bir daha olmamasını diliyorum!

        Takıma soyunma odasında söyledim! Bunun cevabını şampiyonluk kutlamasında vereceğiz!" dedi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Günay Güvenç ayrıca "Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız. Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı. Biz bunun karşılığını şampiyon olarak vereceğiz. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak algılanmasın. Biz her maç sahada cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "HİÇBİR GERGİNLİK YOKKEN KÜFÜR EDİYORLAR"

        Maç sonu yaşanan kavga ile ilgili de konuşan Günay Güvenç "Maçtan sonra iki tane genç Trabzonspor gencinin çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfür etmesine izin veremiyorum, kaldıramıyorum ve bunun da önüne geçmek istiyorum. Hiçbir gerginlik yokken küfür ediyorlar ve bizim oyuncumuz kırmızı kart görüyor." dedi.

        "ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        Günay Güvenç şampiyonlukla ilgili "Belki de dördüncü şampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir ama biz üst üste dördüncü kez şampiyon olacağız! Bunu da burada söylüyorum!" açıklamasını yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
