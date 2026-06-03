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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? 3 Haziran güncel benzin fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? 3 Haziran güncel benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol ve döviz hareketlerine bağlı olarak dalgalı seyir devam ederken, uzmanlar kısa vadede benzin ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin (indirim ya da sınırlı zam) gündemde olabileceğini belirtiyor. LPG tarafında ise şimdilik daha sakin bir görünüm öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt tabelasında ani değişim riski sürerken, sürücüler "zam mı geldi, indirim mi?" sorusuna net yanıt arıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadede benzin ve motorin fiyatlarında sınırlı değişikliklerin (indirim ya da küçük çaplı artışlar) gündeme gelebileceğini ifade ederken, LPG cephesinde ise daha stabil bir görünüm dikkat çekiyor.

        Petrol fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir nedeniyle akaryakıt tabelasında hızlı değişim ihtimali sürerken, araç sahipleri “fiyatlar yönünü yukarı mı aşağı mı çevirecek?” sorusuna odaklanmış durumda.

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        BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt tarafında yeni zam beklentisini gündeme taşıdı. Buna göre motorin fiyatlarında 3,93 TL, benzin fiyatlarında ise 1,88 TL civarında artış yapıldı.

        Ancak eşel mobil sistemi devrede olduğu için bu artışların tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Hesaplamalara göre motorinde yaklaşık 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruşluk bir fiyat artışı tüketiciye yansıdı.

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        2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 62,45 TL

        Motorin: 66,31 TL

        LPG: 31,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 63,31 TL

        Motorin: 66,17 TL

        LPG: 31,39 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,42 TL

        Motorin: 67,44 TL

        LPG: 31.97 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64.70 TL

        Motorin: 67.71 TL

        LPG: 31.79 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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