Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,11 dolardan işlem görüyor. Dün 80,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,22 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemine enerjide "ulusal acil durum" ilan ederek başlamasının etkisiyle düşmeye devam ediyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte, 21 Ocak 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
ABD'de yeni göreve başlayan Donald Trump, Alaska'nın doğal kaynak potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bir kararnameyi imzalarken, Joe Biden döneminde kara sularında petrol ve doğal gaz sondajına getirilen yasakları da iptal etti. Uzmanlar, ABD'nin enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının kısa vadede arzı artırabileceğini ve fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyebileceğini ifade ediyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ocak 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,08 TL
Motorin litre fiyatı: 47,17 TL
LPG litre fiyatı: 25,57 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,22 TL
Motorin litre fiyatı: 47,27 TL
LPG litre fiyatı: 26,14 TL