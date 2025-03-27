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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: 2 kişiyi öldürmüştü... Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 kişiyi öldürmüştü... Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!

        Antalya'da, farklı zamanlarda kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 32 yaşındaki motokurye Ali Diken ile madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp gömen ve biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapisle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Zeynel Boyacı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanığın Aksay cinayetinde maktulü gömmesi ve olayın üzerini örtmeye çalışması, Diken cinayetinde ise cinayetin ardından para çekip kahvaltıya gitmesi ve suç delillerini saklaması gibi sebepler nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı vurgulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 07:42 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:42
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        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
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        Antalya'da, motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı (34), Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.

        MAKTULÜ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

        DHA'daki habere göre kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

        İKİNCİ CİNAYETİ DE AÇIKLADI

        Boğularak öldürülen Ali Diken.
        Boğularak öldürülen Ali Diken.

        Zeynel Boyacı'nın alanda 1 kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi üzerine gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Zeynel Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Dövülerek katledilen Zeynep Ece Aksay.
        Dövülerek katledilen Zeynep Ece Aksay.

        Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

        MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        HAKİM KARARINI VERDİ

        Öldürülen Ali Diken.
        Öldürülen Ali Diken.

        Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Zeynel Boyacı hakkında açılan davanın 4 Mart’taki duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e yönelik 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Dosyada yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

        KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

        Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Ece Aksay cinayetine yönelik sanığın savunmasının soyut ve inandırıcılıktan uzak olduğu belirtilirken, darp eylemi ile maktul Aksoy'un ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi. Boyacı'nın olaydan sonra maktulü gömmesi ve olayın üzerini örtmeye çalışması gibi eylemleri göz önüne alan heyetin, Zeynel Boyacı'nın pişmanlık göstermediği kanaatine varması sebebiyle takdiri indirim uygulanmaksızın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırdığı kararda yer aldı.

        PİŞMANLIĞA DAİR KANAAT OLUŞMADI

        Ali Diken cinayetine yönelik, Boyacı'nın, Diken'e husumet besleyerek öldürmeye karar verdiği ve yaptığı planın ardından Ali Diken'i, daha önce öldürdüğü Zeynep Ece Aksay'ın gömüldüğü yere kandırarak götürdükten sonra önce darp ettiği ardından da iple boğarak öldürdüğünün altı çizildi. Zeynel Boyacı'nın ifadelerinin soyut olaylara dayandığına kanaat getiren heyet, Boyacı'nın cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği, suç delillerini sakladığı ve pişmanlığa dair kanaat oluşmadığına kararda yer verdi.

        TEHDİTLE KART ŞİFRELERİNİ ÖĞRENMİŞ

        Cinayet öncesinde Diken'in boynuna ipi dolayarak tehdit ettiği, banka şifrelerini öğrenerek maktulün kartlarından para çektiği ve telefon, nakit para gibi değerli eşyalarını alarak uzaklaştığı kararda belirtildi. Zeynel Boyacı'nın bu eylemleri sebebiyle 'Nitelikli yağma' suçundan ceza aldığının altı çizildi. Kararda, diğer sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin delil yetersizliği sebebiyle beraat ettirildiği yer aldı.

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