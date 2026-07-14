115 kişi öldü! 2 sanığa 15 yıl hapis

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yer alan ve depremden önce ‘Şehrin en prestijli konutları’ olarak gösterilen Penta Park Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili 1’i tutuklu, 13’ü kamu görevlisinin Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13’üncü duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu Mesut Başkır ile tutuksuz Özcan Çakmak ve M.B. katılırken, tutuksuz Z.Y.Ö. duruşmaya yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını vererek sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, M.B., F.Y., V.Ç., H.Ç, Z.A.Ş., M.D. , Z.A.Ş. ve M.E.E.’nin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve aralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz Özcan Çakmak’ın tutuklanmasını, A.T., C.Ş., E.A., H.M.G, M.Ö., O.Y.D., Ç.H., E.T., Y.H., E.T., Z.Y.Ö., Ç.C., A.K., M.S., M.E.E.’nin ise beraatlarını talep etti.

YUNANİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Son sözleri sorulan sanıkları suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Mesut Başkır ile Özcan Çakmak’ı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl 6 ay 20’şer gün hapisle cezalandırılıp, Özcan Çakmak’ın tutuklanmasına karar verdi.

Heyet ayrıca; A.T., A.K., C.Ş., Ç.Ş., Ç.H., E.A., E.T., H.M.G., E.T., M.S., M.Ö., O.Y.D., Y.H., Z.Y.Ö. ve M.B.’nin haklarında isnat edilen suçun sabit olduğuna kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatine, F.Y., H.Ç., M.D., M.E.E., V.Ç., Z.A.Ş.’nin suçlarının ‘İhmali davranışla görevi kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğu, suçunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde işlendiği ve bu kanununa göre zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle haklarında davanın düşmesine hükmetti.

Ceza alan sanıklardan Mesut Başkır, depremden sonra tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Marmaris açıklarından yakalanmıştı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.