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        Haberler Gündem Güncel 115 kişi öldü! 2 sanığa 15 yıl hapis

        115 kişi öldü! 2 sanığa 15 yıl hapis

        Kahramanmaraş'ın 'En prestijli konutları' olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 115 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 13'ü kamu görevlisi 23 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (79) ile tutuksuz statik proje müellifi Özcan Çakmak'a (62) 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verirken, 15 sanığın beratine, 6 sanık hakkında ise zaman aşımından dolayı davanın düşmesine; Özcan Çakmak'ın da tutuklanmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 01:32 Güncelleme:
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        115 kişi öldü! 2 sanığa 15 yıl hapis

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yer alan ve depremden önce ‘Şehrin en prestijli konutları’ olarak gösterilen Penta Park Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili 1’i tutuklu, 13’ü kamu görevlisinin Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13’üncü duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu Mesut Başkır ile tutuksuz Özcan Çakmak ve M.B. katılırken, tutuksuz Z.Y.Ö. duruşmaya yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

        Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını vererek sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, M.B., F.Y., V.Ç., H.Ç, Z.A.Ş., M.D. , Z.A.Ş. ve M.E.E.’nin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve aralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz Özcan Çakmak’ın tutuklanmasını, A.T., C.Ş., E.A., H.M.G, M.Ö., O.Y.D., Ç.H., E.T., Y.H., E.T., Z.Y.Ö., Ç.C., A.K., M.S., M.E.E.’nin ise beraatlarını talep etti.

        YUNANİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

        Son sözleri sorulan sanıkları suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Mesut Başkır ile Özcan Çakmak’ı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl 6 ay 20’şer gün hapisle cezalandırılıp, Özcan Çakmak’ın tutuklanmasına karar verdi.

        Heyet ayrıca; A.T., A.K., C.Ş., Ç.Ş., Ç.H., E.A., E.T., H.M.G., E.T., M.S., M.Ö., O.Y.D., Y.H., Z.Y.Ö. ve M.B.’nin haklarında isnat edilen suçun sabit olduğuna kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatine, F.Y., H.Ç., M.D., M.E.E., V.Ç., Z.A.Ş.’nin suçlarının ‘İhmali davranışla görevi kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğu, suçunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde işlendiği ve bu kanununa göre zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle haklarında davanın düşmesine hükmetti.

        Ceza alan sanıklardan Mesut Başkır, depremden sonra tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Marmaris açıklarından yakalanmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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