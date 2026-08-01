15 Temmuz Şehitler Köprüsü üç gece boyunca trafiğe kapatılacak
İstanbul'da belgesel dizi çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü, 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri saat 01.00 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 19:38 Güncelleme:
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri kapsamında köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü, 3, 4 ve 5 Ağustos’ta saat 01.00 ile 05.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.
Çekimlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla uygulanacak düzenleme süresince sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.
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