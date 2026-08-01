Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üç gece boyunca trafiğe kapatılacak

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü üç gece boyunca trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da belgesel dizi çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü, 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri saat 01.00 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 19:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şehitler Köprüsü 3 gün kapalı olacak

        İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri kapsamında köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü, 3, 4 ve 5 Ağustos’ta saat 01.00 ile 05.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

        Çekimlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla uygulanacak düzenleme süresince sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Orman işçilerinin ateşle zamana karşı yarışı kameraya yansıdı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan orman işçilerinin alevlerle mücadelesi baret kamerasıyla kaydedildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden arazöz ekibinde hortum ucunda görev yapan yangın söndürme işçisinin baretine takılı ak...
        #Şehitler Köprüsü
        #Köprü dizi çekimi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor