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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk nehirde kayboldu

        2 çocuk nehirde kayboldu

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma sualtı ekiplerinin çocukları bulmak için başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        2 çocuk nehirde kayboldu

        Adana’nın Yüreğir ilçesinde, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10), akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma sualtı ekiplerinin nehirdeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Olay, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. ve S.S., bir süre yüzdükten sonra güçlü akıntıya kapıldı. Çocukların suda gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, nehir kenarında çocuklara ait kıyafet ve terlikler bulundu. Jandarma sualtı ekiplerinin kayıp 2 çocuğu bulmak için nehirde başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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