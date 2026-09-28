2 gündür kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Erdoğar (62), 26 Eylül'de cep telefonunu da evde bırakıp dışarı çıktı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Erdoğar'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Balık tutmayı sevdiği belirtilen Erdoğar'ın ara sıra evden ayrılıp Kelkit Çayı kenarına balık tutmaya gittiği bilgisi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kendisinden 2 gündür haber alınamayan Erdoğar için bugün sabah saatlerinde, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Erbaa Kaymakamı Remzi Demir de aramaların yapıldığı yere gelip ekiplerden bilgi aldı.

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Ekiplerin çalışmasında Abdullah Erdoğar'ın Kelkit Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarında bulunan eşyalarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Erdoğar'ın vücudunda ilk belirlemelere göre herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.