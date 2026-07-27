2 yılda 10 bin mavi kapak topladı

Denizli'de yaşayan ve bu yıl özel bir okulun 5'inci sınıfına başlayacak olan Öykü Öntürk (10), iki yıl önce okul arkadaşından plastik şişe kapaklarının toplanarak karşılığında tekerlekli sandalye alınabileceğini öğrendi.

Mavi kapak toplamaya başlayan Öntürk, iki yılda 10 bin kapak biriktirdi. Yaz tatili için ailesiyle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde halasının yanına gelen Öntürk, topladığı kapakları Muhittin Mahallesi Muhtarlığı'na teslim etti.

Toplanan kapakların, engelliler için tekerlekli sandalye temin edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Engellilere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öntürk, "Denizli'deyken, 3'üncü sınıfta bir arkadaşım bana 200 bin kapak toplanınca bir tekerlekli sandalyenin bağışlandığını söylemişti. Ben de 2 yıldır topluyorum, 10 bin kapak oldu. Yaz tatili için Çorlu'ya gelmiştim. Halama danıştım, o da mahallenin muhtarlığına gitmemi söyledi. Ben de muhtarlığa geldim ve kapakları verdim. Çünkü bedensel engelli kişilere yardımcı oldum, onlara destek oldum. Bu yüzden de mutluyum. Kapakları toplamaya devam edeceğim. Hedefim; bir tekerlekli sandalye alabilecek kadar kapak toplamaya devam etmek var" dedi.

Muhittin Mahallesi Muhtarı Zührecan Gözaydın da Öykü'nün yaşına rağmen sergilediği duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini belirtti. Gözaydın, "Öykü kızımızın akrabası benim mahallemde ikamet ediyor. Kızımız Denizli'den geldi ve çok güzel bir iş başardı. Şöyle söyleyeyim; topladığı 10 bin adet kapağı bizim buradaki Muhittin Mahallesi Muhtarlığımıza teslim etti. Bu kapaklar bir engelli vatandaşımıza umut olacak, tekerlekli sandalye alacağız inşallah. Öykü kızımıza bundan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.