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        Haberler Gündem Güncel 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

        4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:21 Güncelleme:
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        4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

        Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Uyarının 16 Ağustos saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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