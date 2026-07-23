5 kentte orman yangını

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Alancık Köyü kırsalında çıkan orman yangınına, 2 helikopter ve çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sarp ve kayalık bölgede başladığı belirtilen yangının, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldığı öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

REKLAM

YANGINA 2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle, karadan ise çok sayıda arazöz ve ekiple müdahale ediliyor. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin yerleşim yerlerine ve daha geniş ormanlık alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösteriliyor.

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ile Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

YILDIZ: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, yangına müdahalenin kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“İlçemiz Alancık Köyü’nde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki süreci yakından takip ediyoruz. Yangına karadan çok sayıda arazöz ve ekip, havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.”

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

REKLAM

MUĞLA YATAĞAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye personeli karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki mücadelesi sürüyor.

Öte yandan Menteşe ilçesi Kafaca-Çiftlik mahalleleri arasında çıkan yangına da ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüdü.

DİYARBAKIR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahallelerini kapsayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan anız ve örtü yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahallelerini kapsayan alanda anız ve örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İZMİR'DE MÜDAHALE

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

REKLAM

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

BALIKESİR'DE DE YANGIN

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamoba Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 30 personel sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

ANTALYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alan dışındaki arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alan dışındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.