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        Adana Lezzet Festivali için geri sayım... "On'ca Lezzet" Adana'da buluşuyor

        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl 10'uncusu düzenlenecek. Festivale gelenler kebaba, şırdana ve ciğere doyacak. Habertürk'ten İrem Şimşek'in haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Adana Lezzet Festivali için geri sayım... "On'ca Lezzet" Adana'da buluşuyor
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        Türkiye’nin en önemli gastronomi etkinliklerinden Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl 10’uncusu yapılacak. 9-11 Ekim tarihleri arasında "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" mottosuyla düzenlenecek festival yine binlerce kişi ağırlayacak. Festival öncesinde Adana Valisi Mustafa Yavuz basın mensuplarıyla bir araya geldi. Festivalin yalnızca bir gastronomi şöleni olmadığını, kentin kalkınmasında stratejik bir kaldıraç görevi gördüğünü söyledi.

        ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

        Habertürk'ten İrem Şimşek'in haberine göre; festival, 10. yılında sadece mutfak kültürünü değil, kentin ekonomik gücünü de sahneye taşıyor. Vali Mustafa Yavuz öncülüğünde açıklanan verilere göre, 2024 yılında 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festival, Adana ekonomisine toplam 3,7 milyar TL’lik doğrudan katkı sağladı. Festival boyunca 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi.

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        BİNLERCE YILLIK MİRAS COĞRAFİ İŞARETLE TAÇLANIYOR

        Adana gastronomisinin kökleri M.Ö. 2000’li yıllardaki Kizzuvatna Krallığı’na kadar uzanırken, kentin 24 coğrafi işaretli ürünü ve 50 yılı aşan 70’ten fazla köklü restoranıyla Türkiye’nin en zengin mutfak kültürlerinden birine sahip.

        Çukurova’nın alüvyonlu toprakları ve gelişmiş tarım altyapısıyla desteklenen bu miras, kentin gıda ve tarım ihracatında da belirleyici rol oynuyor.

        Adana, yıllık 328 milyon dolarlık tarım ve 994 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatıyla öne çıkarken, yiyecek-içecek sektörü ildeki toplam istihdamın %8’ini karşılıyor.

        ADANA KALKINMA PROGRAMI DEVREDE

        Festivalin yarattığı ekonomik ivmeyi kalıcı bir büyüme modeline dönüştürmeyi hedefleyen Adana Valiliği, Adana Kalkınma Programı’yla Kentin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması’nda (SEGE) üst basamaklara tırmanmasını amaçlıyor. Program, tarımdan lojistiğe, sanayiden turizme uzanan 8 tematik başlık altında 311 özel projeyi kapsıyor.

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        Lezzet Festivali’yle birlikte Adana-Mersin kent-bölgesi aksının Marmara’ya güçlü bir üretim ve lojistik alternatifi haline geldiğine dikkat çekilen buluşmada; Karataş Sera OSB, Türkiye’nin ilk Su Ürünleri OSB’si ve Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi gibi dev yatırımlarla kentin ekonomik geleceğinin inşa edildiği ifade edildi.

        10. Uluslararası Adana lezzet Festivali, 9-11 Ekim'de Merkezpark'ta yapılacak.

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        #adana
        #lezzet festivali
        #HABER
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