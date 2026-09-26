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        Haberler Gündem Politika Aile Bakanı Göktaş Gölbaşı’nda destek programındaki çiftlerle buluştu

        Aile Bakanı Göktaş Gölbaşı’nda destek programındaki çiftlerle buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Gölbaşı'nda katıldığı programda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 222 bin gencin evlendiğini, 22 bin bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Göktaş: 222 bin genç evlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma Programı”na katıldı.

        Hakimevi’nde gerçekleştirilen programda genç çiftlerle bir araya gelen Göktaş, aile odaklı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Bakan Göktaş, gençlerin yuva kurmalarına destek olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli” dedi.

        AİLE VE GENÇLİK FONU İLE 222 BİN ÇİFT DESTEKLENDİ

        Aile ve Gençlik Fonu’nun 2024 yılında oluşturulduğunu hatırlatan Göktaş, uygulamanın ilk olarak deprem bölgesindeki 5 ilde pilot proje olarak başlatıldığını söyledi.

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        Projenin daha sonra doğurganlık oranı düşük olan 3 ilde daha uygulandığını belirten Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında desteğin Türkiye geneline yayıldığını ifade etti.

        Göktaş, “Halihazırda tüm Türkiye’de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bizim evlatlarımız sayılırsınız, onlar da bizim torunlarımız” diye konuştu.

        ÇİFTLERE EĞİTİM VE KREDİ DESTEĞİ

        Evlenecek çiftlere evlilik öncesinde 2 günlük eğitim programı düzenlediklerini belirten Göktaş, evlilik sonrasında da çiftlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Özellikle evliliklerin ilk yıllarının önemli olduğuna dikkat çeken Göktaş, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle sağlam aile yapısını desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

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        Doğum destekleri hakkında da bilgi veren Göktaş, ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira destek sağlandığını aktardı.

        Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz kredilerden yararlanan çiftlerden çocuk sahibi olanların kredi ödemelerinde erteleme uygulandığını, iki çocuk sahibi olan bazı çiftler için kredinin tamamen hibe edildiğini söyledi.

        “22 BİN BEBEĞİMİZ OLDU”

        Bakan Göktaş, proje kapsamında evlenen çiftlerden çocuk sahibi olanlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Halihazırda Türkiye genelinde 222 bin gencimizi evlendirdik ve 22 bin bebeğimiz oldu. Biz her gün bebek sayıyoruz sayenizde” ifadelerini kullandı.

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        Türkiye’de nüfusun yaşlandığına dikkat çeken Göktaş, hanelerin yüzde 58’inde 18 yaş altında çocuk bulunmadığını belirterek aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

        Göktaş, evlilik kredisi desteğinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde de öncelikli gruplar arasında yer alacağını belirterek, “Sağlam yuvalarda sağlam ailelerimizi kurmaya devam edeceğiz” dedi.

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