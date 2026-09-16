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        Haberler Gündem İstanbul merkezli "Ailem Güvende" operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

        İstanbul merkezli "Ailem Güvende" operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

        İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ+ derneğini de kapsayan "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        "Ailem Güvende" operasyonunda 20 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "fuhuş", "müstehcenlik" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

        Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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        Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

        BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "fuhuş", "müstehcenlik" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber şube müdürlüklerince teknik ve fiziki takipler gerçekleştirildiği, tanık ifadeleri ve ihbarların değerlendirildiği bildirilmişti.

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        Açıklamada, soruşturma kapsamında, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocuklar ile reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildiği belirtilmişti.

        Bu faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen dernekler ile bunları finanse eden kişi ve grupların, "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında istismarda bulunduğu değerlendirilen kişilerin ve eğlence faaliyeti görünümünde hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, faaliyetlerin toplum nezdinde olağanlaştırılmasının önlenmesi, çocukların üstün yararı, aile kurumunun ve toplumun ortak ahlaki değerlerinin korunması amacıyla Anayasa'nın 41. maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

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        Açıklamada, İstanbul merkezli operasyonda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

        İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve derneğe 12 ve 13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildiği belirtilmişti.

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        Açıklamada, operasyon kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti. Bir işletmenin ruhsatına aykırı faaliyette bulunması nedeniyle mühürlendiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedilmişti. Operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalanmıştı.

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        #Ailem Güvende
        #haberler
        #tutuklama
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