AK Parti 25. Yıl Özel Mitingi açıklaması

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre Acar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, yarın gerçekleştirilecek mitingle ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25. yıl kutlamalarını milletle birlikte yapacaklarını söyleyen Acar, şöyle devam etti:

"Teşkilat Başkanlığımız, Genel Sekreterliğimiz, İdari İşler Başkanlığımız, Kadın Kolları Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımızla yoğun ve hummalı bir çalışma yapmaya başladık. 'AK Parti 25 yılını nasıl anlatabilir?' diye önce buna odaklandık. 25 yılı anlatmak ne bir ansiklopediye ne de bir filme sığabiliyor. Mümkün olduğunca bunları bir kampanya formatı üzerinden anlatmayı tercih ettik. Yaklaşık bir aydır hem açık havalarda hem dijital ve sosyal medya araçlarıyla bakanlıklarımızın 25 yılda hayata geçirdiği tüm hizmetleri, eserleri anlatmaya gayret gösterdiğimiz süreç devam ediyor."

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Mitinge çok büyük bir katılımın olacağını öngördüklerini dile getiren Acar, programa tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

"TARİHİ BİR MİTİNG ORGANİZASYONU OLACAK"

Genel Sekreterlik tarafından herkesin davet edildiğini aktaran Acar, "Kıymetli çınarlarımız, kurucularımızdan gelebilenler burada olacaklar. Eskiden bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan, halihazırdaki görevde olan insanlar dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişilik bir davet çıkardık. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak." dedi.

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mitingde 2001'de doğmuş ve yarın doğum günü olan yaklaşık 25 gençle birlikte oturacağını açıkladı.

AK Parti teşkilatının 25 yıllık çalışmalarının yer aldığı bir filmi hazırladıklarını bildiren Acar, "Önemli bir hikayeyi paylaşacağız burada ekranlarda. Bir senfoni orkestramız olacak, yanında mehteran takımımızla birlikte. AK Parti'nin hafızalara kazınmış olan 25 eserini seslendirerek bu alanda bulunan ve ekranların başında izleyenlere bir sanat icra etmiş olacaklar. Akabinde de bazı ışık gösterileri gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin vizyonunu gösteren bir belge hazırladıklarını belirten Acar, "Bundan sonraki 25 yıl için söylüyoruz? Bununla ilgili de Genel Sekreterliğimiz bir çalışma gerçekleştirdi. Onları da paylaşacağız." diye konuştu.

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Acar, program kapsamında katılımcılara 25. yıla özel tasarlanan rozetlerin yanı sıra AK Parti'nin hizmetlerini yansıtan bir madalyonun ve 25 yıllık sürecin icraatlarını gün gün anlatan bir almanağın takdim edileceğini bildirdi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYAYI MÜMKÜN KILACAK YENİ BİR SİYASİ DÖNEME KAPI ARALAYACAĞINA İNANIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise oldukça heyecanlı olduklarını, sadece bir siyasi parti değil büyük bir aile, ortak bir mücadelenin ve gelecek idealinin sembolü olarak gördükleri AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Program için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını, teşkilatların 81 ilin tamamında mevlit programları, kurucularla bir araya gelinen çeşitli faaliyetler düzenlediğini ifade eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Yarın burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin ve insanlığın umudu olan bu aziz teşkilatın kalbi atacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini, tarihi bir konuşmasını ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, vizyonunu teşkilatımızla ve aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz. Bu toplantının görkeminin, ortaya koyacağı kararlılığın ve yüksek iradenin, Türkiye'nin geleceğine, partimizin, mücadelemizin geleceğine ve daha adil bir dünyayı mümkün kılacak yeni bir siyasi döneme kapı aralayacağına yürekten inanıyoruz."

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Büyükgümüş, 81 ildeki teşkilatların, uluslararası misafirlerin yarına büyük bir heyecanla hazırlandığını, partinin kurucuları, gençlik ve kadın kolları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanların özel mitingde bir araya geleceğini vurguladı.

"PARTİMİZİN VİZYONUNU HER ALANDA ORTAYA KOYAN BİR BELGE HAZIRLADIK"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti ve demokrasi tarihi açısından tarihi bir konuşma gerçekleştireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en kıdemli siyasetçisi, en kıdemli lideri. O nedenle Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin ikinci çeyrek asra yönelik ortaya koyacağı bu tarihi konuşma aslında partimizin ikinci 25 yılında çizeceği en güçlü rotalardan bir tanesi olacaktır ve çok önemli mesajlar verecektir." diye konuştu.

25. yıla özel bir vizyon belgesi hazırladıklarını duyuran İnan, şunları kaydetti:

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"Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı, partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah yarın Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna Tanıtım ve Medya Başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak. Bir kez daha tüm milletimizi buradaki heyecanı, 25 senelik gururu paylaşmaya davet ediyoruz. AK Parti milletin partisi, milletin hamurunu yoğurduğu bir parti, inşallah 86 milyonun partisi olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, gayret etmeye hep beraber devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken de "Kuruluşundan itibaren bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum. Milletimize teşekkür ediyorum, bu 25 yılda bize desteğini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı desteği bekliyoruz ve çok daha güzel şeyler yapacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"AK KADINLARIMIZLA BİRLİKTE EN GÜZEL TEMSİLİYETİ YAPMA GAYRETİNDE OLACAĞIZ"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Yarın, tüm illerden gelecek kadın kolları teşkilatlarıyla programa katılacaklarını ifade eden Ercan, "AK kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız." diye konuştu.

"ON BİNLERCE GENÇ KARDEŞİMİZLE BU HEYECANA ORTAK OLACAĞIZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise AK Parti ile büyüyen bir nesil olduklarını belirterek, "Bizler belki büyüklerimize göre şanslıyız. Bizler Türkiye'nin o karanlık dönemlerini yaşayan bir gençlik olmadık. AK Parti kadrolarının ve Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde daha aydınlık Türkiye'nin, daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanı'mızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin ilk kurulduğu günden itibaren gençlerle yürüyen bir lider olduğunu ifade eden İbiş, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nice yıllara sirayet edecek bu hizmet hareketini, bu icraat hareketini ve bu gönül hareketini inşallah daha uzun yıllar tahkim ederek yürüyüşüne devam edecek." dedi.

İbiş, AK Parti'nin icraatları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla gelecek nesillerin daha güçlü ve aydınlık bir Türkiye'ye ulaşacağına inandığını vurgulayarak, "Biz de tam olarak bu inançla, bu heyecanla yarın Türkiye'nin 81 ilinden, 207 üniversitesinden gelen on binlerce genç kardeşimizle bu coşkuya, bu heyecana ortak olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.